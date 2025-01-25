Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить задержанных

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Студенты и преподаватели двух вузов провели шествие по улицам Тбилиси с требованием освободить задержанных на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Сегодня студенты и преподаватели Свободного и Аграрного университетов провели шествие в Тбилиси с требованием освобождения задержанных на протестных акциях. Они несли флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания, сообщает "Интерпрессньюс".

Маршрут шествия - от аллеи Агмашенебели к офису «ПосТВ», затем к офисам телекомпании «Имеди» и "Общественного вещателя". По словам участников акции, цель шествия к телекомпаниям - чтобы те "освещали правду", пишет агентство.

Напомним, в ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест. 20 января стало известно, что Мзия Амаглобели объявила голодовку.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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