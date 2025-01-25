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03:40, 25 января 2025

ЕСПЧ присудил компенсацию Исе Хамхоеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав бывшего муфтия Ингушетии Исы Хамхоева по статье о нарушении права на свободу собраний и ассоциаций и присудил ему компенсацию в 3500 евро.

Как писал "Кавказский узел", суды дважды назначали Исе Хамхоеву штрафы по 10 тысяч рублей - за проведение заседания, участники которого попросили Путина смягчить меру пресечения лидерам протестов в Магасе, и за проведение в августе 2020 года выборов муфтия без уведомления властей. 27 мая 2021 года Сунженский райсуд оштрафовал Хамхоева в третий раз - на пять тысяч рублей - признав его проповедь в мечети Сунжи незаконной миссионерской деятельностью. В июле 2022 года административное дело было прекращено из-за истечения сроков давности.

Муфтий Иса Хамхоев возглавлял Духовный центр мусульман Ингушетии в 2004-2019 годах, говорится в биографии Исы Хамхоева, размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".  В августе 2020 года Хамхоев был вновь избран на этот пост, сменив муфтия Абдурахмана Мартазанова, умершего от коронавируса. При этом Духовный центр мусульман Ингушетии был ликвидирован решением Верховного суда Ингушетии еще 16 сентября 2019 года.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу бывшего муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, который был оштрафован за выступление в защиту лидеров ингушского протеста, сообщил 24 января в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право бывшего муфтия Ингушетии Исы Хамхоева на свободу собраний и ассоциаций, признав виновным в административном нарушении и назначив штраф. Суд присудил Хамхоеву компенсацию в 3500 евро в рамках дела "Фадеев и другие против России".

ЕСПЧ продолжает выносить решения по жалобам активистов из России, несмотря на выход России из Европейской конвенции о правах человека. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать жалобы заявителей из России при условии, что они были поданы до этого дня.

Напомним, что ингушские активисты после протестного митинга в Магасе, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам заключения, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. 

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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Автор: "Кавказский узел"

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