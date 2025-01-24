Грузинские аналитики оценили результативность протестов

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Ежедневные акции протеста в Грузии оказывают влияние на настроения в обществе и могли стать одним из факторов введения санкций Западом против чиновников. Тем не менее, цели протестующих не достигнуты, и нельзя исключать ужесточения конфронтации как со стороны демонстрантов, так и со стороны властей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 января в Тбилиси прошли акции протеста с требованиями освободить арестованных демонстрантов и провести новые парламентские выборы.

В ежедневно проводящихся акциях протеста оппозиционные партии участия не принимают, так как не пользуются поддержкой населения, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Сейчас проходят акции протеста, организованные ими (оппозицией), но им даже нельзя там появляться. Оппозиция настолько дискредитирована, что ни один из ее планов не осуществился, в первую очередь, это результат того, что у радикальной оппозиции нет поддержки народа. Они утверждают, что якобы победили на выборах, но им даже стыдно появляться на публике. В такое время мы видим, насколько абсурдной стала радикальная оппозиция", - процитировала сегодня его пресс-служба правительства Грузии.

Конституционалист, председатель парламента созыва 2012-2016 годов Вахтанг Хмаладзе, руководитель неправительственной организации "Защити выборы", бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Леван Тархнишвили, руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе и координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе по просьбе "Кавказского узла" оценили перспективы протестов.

Вахтанг Хмаладзе считает, что акции протеста оказывают влияние на ситуацию в стране и на настроения, но неизвестно каким будет их продолжение. "Всегда есть альтернативные пути, например, самый худший - вооруженное восстание. Хочется это кому-либо? Этого никто не хочет. Без этого остается только проведение мирных акций, которые проводиться могут очень долго. Тут и возникает вопрос: кто выдержит дольше? Неизвестно, какими будут действия властей и когда они дрогнут", - сказал он.

Акции проходят ежедневно, среди них есть многочисленные и не очень. Бывает, что протестующие хотят продемонстрировать степень протеста и призывают выйти на многочисленную демонстрацию. В этом отношении ничего не изменилось и степень протеста нельзя считать снижающейся, отметил он

"Протесты расширяются и включаются в него разные группы. В новейшей истории Грузии подобное никогда не происходило, не проводились протесты такого типа. Власти делают неверную оценку, говоря о снижении протеста. Для меня уже не имеет значения, какое количество людей выходит на протест", - сказал он.

Леван Тархнишвили обратил внимание, что акции протеста уже дали результат - введены санкции в отношении учредителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Бидзины Иванишвили, представителей правительства, депутатов парламента и бизнесменов. При этом санкции будут ужесточаться. "Эти санкции вызовут экономический крах и власти будут вынуждены это признать. Грузия зависит от мировой экономики, от средств, поступающих с Запада, а под воздействием санкций, при рухнувшей экономике, "Грузинская мечта" будет вынуждена провести новые парламентские выборы», - считает он.

По его мнению, протестные акции продолжатся, так как население страны «очень обеспокоено».

Ника Читадзе обратил внимание, что наиболее крупные акции проводились в новогоднюю и рождественскую ночь, тогда в акциях приняли участие свыше 150 тысяч человек.

Он предполагает, что со временем акции вновь могут наблюдаться силовые разгоны акций.

"Видно, что власти идут на все – нападают на политических оппонентов: политиков, представителей гражданского общества или рядовых протестующих. Они этим демонстрируют свою силу, что могут применить ее в любое время и не понесут за это ответственность", - сказал он.

Заал Анджапаридзе также предполагает, что в будущем акции примут насильственный характер, но со стороны протестующих, поскольку мирное проведение акций не даст желаемого результата. Он привел в пример недавние акции протеста в Батуми, во время которых задержали несколько оппозиционеров, включая лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария.

"В Батуми специально приехали лидеры оппозиции, чтобы как-то подогреть протест. В какой-то момент эти общественные и политические силы, стоящие за акциями протеста, придут к выводу, что в период анабиоза закончился, а для того, чтобы добиться какого-то конкретного результата надо вернуться к более активным действиям. Они сейчас постепенно начинают зондировать почву, чтобы перевести акции из мирного русла в силовое", - считает он.

Аналитик пояснил, что ежедневно проводящиеся акции перед зданием парламента на проспекте Руставели не создают властям дискомфорта.

Он уточнил, что количество протестующих на акциях колеблется, проводятся крупные акции-перформансы при большом количестве протестующих. В новогоднюю ночь накрыли столы, установленные вдоль проспекта Руставели, в остальные дни количество протестующих не превышает двух тысяч, подчеркнул он.

"Вероятно, протестующие пришли к выводу, что важно не количество участников акции протеста, а ее непрерывное проведение, чтобы продемонстрировать Западу, что за ними стоит какая-то часть общества. Прибегая к различным манипуляциям, стараются создать впечатление для Запада, чтобы они выглядели многочисленными и было впечатление выхода на протест грузинского народа. Поэтому количество участников для них на сегодняшний день не имеет значения. Вполне возможно, что это в будущем изменится, потому что с таким количеством протестующих власть не свергнуть», - пояснил Анджапаридзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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