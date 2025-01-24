RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:52, 24 января 2025

Грузинские аналитики оценили результативность протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ежедневные акции протеста в Грузии оказывают влияние на настроения в обществе и могли стать одним из факторов введения санкций Западом против чиновников. Тем не менее, цели протестующих не достигнуты, и нельзя исключать ужесточения конфронтации как со стороны демонстрантов, так и со стороны властей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 января в Тбилиси прошли акции протеста с требованиями освободить арестованных демонстрантов и  провести новые парламентские выборы.

В ежедневно проводящихся акциях протеста оппозиционные партии участия не принимают, так как не пользуются поддержкой населения, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

 "Сейчас проходят акции протеста, организованные ими (оппозицией), но им даже нельзя там появляться. Оппозиция настолько дискредитирована, что ни один из ее планов не осуществился, в первую очередь, это результат того, что у радикальной оппозиции нет поддержки народа. Они утверждают, что якобы победили на выборах, но им даже стыдно появляться на публике. В такое время мы видим, насколько абсурдной стала радикальная оппозиция", - процитировала сегодня его пресс-служба правительства Грузии.

Конституционалист, председатель парламента созыва 2012-2016 годов Вахтанг Хмаладзе, руководитель неправительственной организации "Защити выборы", бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Леван Тархнишвили, руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе и координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе по просьбе "Кавказского узла" оценили перспективы протестов.

 Вахтанг Хмаладзе считает, что акции протеста оказывают влияние на ситуацию в стране и на настроения, но неизвестно каким будет их продолжение. "Всегда есть альтернативные пути, например, самый худший - вооруженное восстание. Хочется это кому-либо? Этого никто не хочет. Без этого остается только проведение мирных акций, которые проводиться могут очень долго. Тут и возникает вопрос: кто выдержит дольше? Неизвестно, какими будут действия властей и когда они дрогнут", - сказал он.

Акции проходят ежедневно, среди них есть многочисленные и не очень. Бывает, что протестующие хотят продемонстрировать степень протеста и призывают выйти на многочисленную демонстрацию. В этом отношении ничего не изменилось и степень протеста нельзя считать снижающейся, отметил он

 "Протесты расширяются и включаются в него разные группы. В новейшей истории Грузии подобное никогда не происходило, не проводились протесты такого типа. Власти делают неверную оценку, говоря о снижении протеста. Для меня уже не имеет значения, какое количество людей выходит на протест", - сказал он.

Леван Тархнишвили обратил внимание, что акции протеста уже дали результат - введены санкции в отношении учредителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Бидзины Иванишвили, представителей правительства, депутатов парламента и бизнесменов. При этом санкции будут ужесточаться. "Эти санкции вызовут экономический крах и власти будут вынуждены это признать. Грузия зависит от мировой экономики, от средств, поступающих с Запада, а под воздействием санкций, при рухнувшей экономике, "Грузинская мечта" будет вынуждена провести новые парламентские выборы», - считает он.

 По его мнению, протестные акции продолжатся, так как население страны «очень обеспокоено».

Ника Читадзе обратил внимание, что наиболее крупные акции проводились в новогоднюю и рождественскую ночь, тогда в акциях приняли участие свыше 150 тысяч человек.

 Он предполагает, что со временем акции вновь могут наблюдаться силовые разгоны акций.

"Видно, что власти идут на все – нападают на политических оппонентов: политиков, представителей гражданского общества или рядовых протестующих. Они этим демонстрируют свою силу, что могут применить ее в любое время и не понесут  за это  ответственность", - сказал он.

 Заал Анджапаридзе также предполагает, что в будущем акции примут насильственный характер, но со стороны протестующих, поскольку мирное проведение акций не даст желаемого результата. Он привел в пример недавние акции протеста в Батуми, во время которых задержали несколько оппозиционеров, включая лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария.

 "В Батуми специально приехали лидеры оппозиции, чтобы как-то подогреть протест. В какой-то момент эти общественные и политические силы, стоящие за акциями протеста, придут к выводу, что в период анабиоза закончился, а для того, чтобы добиться какого-то конкретного результата надо вернуться к более активным действиям. Они сейчас постепенно начинают зондировать почву, чтобы перевести акции из мирного русла в силовое", - считает он.

Аналитик пояснил, что ежедневно проводящиеся акции перед зданием парламента на проспекте Руставели не создают властям дискомфорта.

Он уточнил, что количество протестующих на акциях колеблется, проводятся крупные акции-перформансы при большом количестве протестующих. В новогоднюю ночь накрыли столы, установленные вдоль проспекта Руставели, в остальные дни количество протестующих не превышает двух тысяч, подчеркнул он.

 "Вероятно, протестующие пришли к выводу, что важно не количество участников акции протеста, а ее непрерывное проведение, чтобы продемонстрировать Западу, что за ними стоит какая-то часть общества. Прибегая к различным манипуляциям, стараются создать впечатление для Запада, чтобы они выглядели многочисленными и было впечатление выхода на протест грузинского народа. Поэтому количество участников для них на сегодняшний день не имеет значения. Вполне возможно, что это в будущем изменится, потому что с таким количеством протестующих власть не свергнуть», - пояснил Анджапаридзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:00, 24 января 2025
Боец из Курахского района убит на Украине
14:58, 24 января 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
14:03, 24 января 2025
Силовики в Кабардино-Балкарии заподозрили гражданку Украины в финансировании терроризма
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
13:09, 24 января 2025
Подозреваемые в похищении военных задержаны в Ростовской области
12:17, 24 января 2025
2
 Дело об избиении незрячей девушки начато в Анапе
Все события дня
Новости
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста. Одно из произведений Щукина. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
08:34, 24 января 2025
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла посетителей
Избирательная урна на участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
02:12, 24 января 2025
Аналитики поспорили о легитимности муниципальных выборов в Грузии
23:35, 23 января 2025
Активисты в Тбилиси потребовали прекратить преследование участников протестов
Акция протеста у Нового театра. Скриншот фото Lorena Beria из Telegram-канала Tbilisi Life от 23.01.25, https://t.me/Tbilisi_life/36325.
20:44, 23 января 2025
Участники акции в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Акция в поддержку Мзии Амаглобели. Тбилиси, 22 января 2025 г. Фото: Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
16:25, 23 января 2025
Европейские журналисты выступили в поддержку Амаглобели
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
31
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
11:35, 23 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Фицо о грузинском и украинском сценариях, в Словакии
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Особенность кавказского производства
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
31
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
17:32, 23 января 2025
BERG...man Tbilisi
24
Белоруссия и Абхазия не являются "слабыми местами" РФ. Кто является?
Фото
11:35, 23 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Фицо о грузинском и украинском сценариях, в Словакии
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Особенность кавказского производства
Фото
16:31, 22 января 2025
BERG...man Tbilisi
27
Сколько потратили "туристы" в Грузии в 2024 году. Кто лидирует?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401
24 января 2025, 15:37
Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
24 января 2025, 13:21
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.instagram.com/apsnyhabar/reel/DCO7MhwoIG1/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 января 2025, 10:38
Абхазский предприниматель лишен гражданства России

Выставка ко дню памяти жертв Холокоста. Одно из произведений Щукина. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
24 января 2025, 08:34
Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла посетителей

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше