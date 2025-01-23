Сергей Меняйло прокомментировал видео конфликта своего сына с полицейским

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Глава Северной Осетии признал, что на опубликованном в соцсетях видео, на котором мужчина и его спутница угрожают сотруднику МВД последствиями за остановку их машины, действительно его сын и невестка.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что некоторое время назад сотрудники МВД остановили машину, в которой были его сын и невестка. Он уточнил, что инцидент произошел полгода назад.

"Да, это бытовой инцидент, который произошел на дороге, когда сотрудники МВД остановили для проверки документов машину с неместным регионом. После проверки документов предложили открыть багажник", – сказал Меняйло на видео, опубликованном 22 января в его телеграм-канале.

Он пояснил, что неизвестные опубликовали видео с инцидентом в сети, по словам Меняйло ролик не полный, смонтированный – начало конфликта вырезано. Глава республики заявил, что домыслы о том, что его сын отсиживается в тылу неуместны, так как он кадровый офицер и с первых дней СВО находится при исполнении воинского долга. "То, что служебное видео, снятое полгода назад, стало распространяться в сети сейчас, как говорится, ищите тех, кому это выгодно", – заявил Меняйло.

Видеоролик, о котором идет речь, 22 января опубликовал паблик "Подслушано Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах показана женщина, которая сказала полицейскому, что ее фамилия Меняйло. Она спросила его, знакома ли ему эта фамилия. Далее она пояснила, что не была пристегнута ремнем, так как ее укачивает.

Затем в разговор вступил мужчина, он заявил полицейскому: "Вот ты старший лейтенант, а я – подполковник". Полицейский попросил его показать документы. "Зачем мне показывать документы?" – спросил его мужчина.

"Брат, ты знаешь кто я, нет?" – продолжил он. – "Я сын главы республики. Я везу водку? Вы что прикалываетесь, что ли? <…> Фамилия есть, она не Туаева, не Дзукоев – Меняйло. Я же не нарушал [правила дорожного движения]. Ремень? Выписывай ремень, я заплачу этот штраф", – сказал он.

Затем в разговор снова вступила женщина, она возмутилась требованием полиции открыть багажник. "Я, наверное, там трупы везу?" – задалась она вопросом.

Сын главы Северной Осетии пригрозил сотруднику полиции, что тот будет писать объяснительную. "Тебе сказали, номера закрыты, ты понимаешь? Ты сегодня будешь писать объяснительную, почему ты проверил эту машину", – сказал он.

"Закрыта по линии ФСО, проблемы будут у вас, а не у нас", – добавила женщина.

Этот пост в паблике "Подслушано Владикавказ", на который подписаны более 145 тысяч пользователей, на 08.55 мск 23 января набрал 17 отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев. Их авторы возмутились поведением сына главы Северной Осетии и его невестки.

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