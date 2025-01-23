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00:11, 23 января 2025

Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции

Александр Аксенов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Советского округа от 22.12.24, https://t.me/sovetskiigo/12306

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Ткаченко, Данил Ерофеев, Александр Аксенов, Федор Немцуров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 578 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 22 января официально признаны убитыми в военной операции на Украине как  минимум 574 бойца со Ставрополья.

Андрей Ткаченко из Зеленокумска убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Советского муниципального округа. Ему было 50 лет, до ухода на СВО мужчина работал строителем. Контракт подписал в феврале 2024 года. В декабре этого же года рядовой номера расчета пулеметного отделения Андрей Ткаченко убит в Курской области, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 20 января. 

Ранее власти округа также сообщили, что в военной операции на Украине убиты 20-летний Данил Ерофеев,  29-летний мобилизованный старший прапорщик Александр Аксенов и 27-летний представитель цыганской общины Федор Немцуров.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 578 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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