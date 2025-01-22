Двое военнослужащих со Ставрополья убиты на Украине

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Руслан Моисеев и Евгений Дурягин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 574 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 572 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции погиб житель села Дербетовка Руслан Моисеев, сообщил 21 января в своем телеграм-канале глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов. "Руслан Анатольевич служил в рядах российской армии в должности водителя", - говорится в сообщении.

Днем ранее Климов сообщил о гибели в военной операции Евгения Дурягина из села Белые Копани. "Евгений Анатольевич служил в рядах российской армии в штурмовом отряде мотострелковой роты", - написал он.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 574 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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