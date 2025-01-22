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22:32, 22 января 2025

Реакция властей на просьбу об улице Катханова разочаровала активистов

Улица Катханова в Баксане и Назир Катханов. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот фото из Telegram-канала правозащитного центра КБР от 16.11.24, https://t.me/zapravakbr/3108 Фото:commons.wikimedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ответ чиновника на просьбу вернуть улице в Баксане имя репрессированного Назира Катханова был формальным, заявили активисты, повторно попросив главу республики рассмотреть этот вопрос. 

Как писал "Кавказский узел", смена названия улицы имени репрессированного Назира Катханова на Донбасскую является уничтожением исторической памяти, заявили правозащитники и активисты, призвав главу Кабардино-Балкарии отменить это решение властей Баксана. Переименование единственной в Кабардино-Балкарии улицы, названной в честь жертвы репрессий, активисты восприняли как провокацию. Решение властей Баксана может быть оспорено в суде.

Назир Катханов принимал активное участие в утверждении Советской власти на Северном Кавказе и становлении национальной государственности кабардинского и балкарского народов. В 1928 году он был репрессирован, а в 1960 году реабилитирован, заявили активисты в первом обращении к главе Кабардино-Балкарии.

Активисты из Кабардино-Балкарии получили ответ на обращение к главе республики с требованием вернуть одной из улиц Баксана имя Назира Катханова. Они указали, что начальник управления по внутренней политике и вопросам местного самоуправления Аслан Хасанов в своем письме в дал разъяснение о порядке применения законодательства РФ по данному вопросу со ссылкой на ряд нормативно-правовых актов, говорится в обращении к главе Кабардино-Балкарии, которое опубликовано на сайте Правозащитного центра КБР.

"Мы прекрасно осведомлены, какими нормативно-правовыми актами и документами регулируется порядок присвоения (переименования) или упразднения наименований улицам. Бурная реакция общественности вызвана не юридическим аспектом, как пытаются до нас донести, хотя и к этой части имеются вопросы. А проблема намного шире и находится в политической плоскости, чего не хотят видеть власти.  Не процессуальные нарушения вызвали волну возмущения, а сам факт переименования именно этой улицы было воспринят общественностью как очередной осознанный шаг местных властей стереть у коренного народа чувство национальной идентичности", - подчеркнули активисты.

Они указали, что обратиться к главе Кабардино-Балкарии "для защиты национальных интересов жителей республики" их вынудило "отсутствие возможности восстановить справедливость на уровне муниципального образования"

"Но, к сожалению, из полученного ответа, мы не видим должной республиканских властей реакции, что свидетельствовало бы о желании  вернуть улице имя Назира Катханова. Считаем необходимым еще раз обратить Ваше внимание, что переименование улицы Назира Катханова в Донбасскую, запрет проведения народных танцев, запрет  траурного шествия, проводимого ежегодно 21 мая, власти ничем не обоснованно привязывают к СВО. Но, одновременно с этим, ограничительные и запретительные меры не коснулись увеселительных, торжественных мероприятий, инициируемых самой властью", - говорится в обращении.

В 2024 году мероприятия в Нальчике по случаю Дня памяти адыгов прошли без традиционного конного шествия из-за противодействия властей, но число участников памятных акций растет с каждым годом, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Его авторы отметили, что пассивная позиция республиканских властей в важных вопросах всё больше убеждает людей "в бессмысленности диалога с республиканскими властями и необходимости постановки вопроса перед федеральными органами". Они попросили главу республики вернуться к рассмотрению вопроса о возвращении улице Донбасская прежнее название.

Под обращением подписались председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель Кабардино-Балкарского отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов, член союза писателей России Альбек Абазов и другие.

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Автор: "Кавказский узел"

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