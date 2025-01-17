Участники акций в Ереване потребовали освобождения армянских пленных

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Карабахские НПО и движение "Вместе" провели акции в Ереване, потребовав от ООН принять меры для прекращения судебного процесса по делу армянских заключенных в Баку и их освобождения. Правительство Армении должно обратиться для защиты пленных к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, заявили протестующие.

Как писал "Кавказский узел", по официальным данным, в Азербайджане находятся 23 пленных гражданина армянской национальности. Семь пленных из Нагорного Карабаха, которые находятся в Азербайджане, уже осуждены, 16 человек ожидают суда. Бывшие карабахские руководители обвинены в особо тяжких преступлениях. 14 января карабахские НПО и партия "Дашнакцутюн" потребовали от властей Армении и международного сообщества защитить права армянских заключенных в Азербайджане.

17 декабря прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд, первое заседание назначено на 17 января. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций.

В Ереване сегодня прошли две протестные акции, передает корреспондент "Кавказского узла". Карабахские неправительственные организации организовали акцию у здания ООН в Ереване, а затем пешим маршем прошли до здания МИД Армении. Участники акции требовали от международного сообщества и МИД Армении начать действия "по освобождению армянских заключенных и гарантировать защиту их прав".

По данным организаторов акции у офисов ООН и МИД, карабахские общественные организации "Союз Арцах (Нагорный Карабах)" и "Равные возможности" считают, что участвовало более 200 человек.

Движение "Вместе" провело митинг у здания правительства Армении. Его участники потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна обратиться к сопредседателям Минской группы "с целью прекращения суда над армянскими военно-политическими заключенными в Баку и их освобождения". По данным представителей движения "Вместе", в акции приняло участие около 100 человек.

На митинге у здания МИД бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Лариса Алавердян заявила, что согласно Уставу ООН, государства-члены ООН обязаны положить конец действиям Азербайджана, который нарушает права человека и нормы международного гуманитарного права. Правозащитница потребовала от представителей ООН показать "хоть одно решение в отношении Азербайджана, где применяется та или иная санкция".

Далее Алавердян подчеркнула, что Армения обязана была обратиться в ООН по поводу Нагорного Карабаха, но "ООН не может бездействовать, если какое-либо государство не выполняет свои международно признанные обязательства".

На митинге у здания МИД Армении омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что "существуют многочисленные меры международного давления, но ни одна из них в настоящее время не применяется к Азербайджану". "Мы обязаны добиваться освобождения наших соотечественников, незаконно содержащихся в Баку", - заявил он.

На митинге общественно-политического движения "Вместе" у здания правительства Армении все выступающие потребовали, чтоб высшее руководство Армении "обратилось к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ с требованием отменить начавшийся в Баку судебный процесс над армянскими военно-политическими пленными и освободить их".

Созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ занимается поисками решения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. В 2007 году страны-члены группы приняли "Мадридские принципы" урегулирования конфликта, но соглашение так и не было достигнуто. 14 января около двух десятков неправительственных организаций призвали власти Армении не отзывать иски против Азербайджана в международных судах, а также отказаться от намерения распустить Минскую группу ОБСЕ.

Движение заявило, что со своей стороны также инициирует обращение к странам-сопредседателям Минской группы - Франции, США и России, а бывший премьер-министр Армении Грант Багратян подчеркнул, что "Минской группе ОБСЕ необходимо предъявить жесткие требования, поскольку она не выполняет свои обязанности".

Республика Армения сама должна встать на защиту своих граждан и сделать все для их освобождения

"Наши требования должны быть адресованы различным субъектам международного сообщества и особенно властям Армении, потому что Республика Армения сама должна встать на защиту своих граждан и сделать все для их освобождения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Союз Арцах (Нагорный Карабах)" Артак Бегларян.

Председатель НПО "Материнство Арцаха" Асмик Микаелян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что суд в Баку направлен против всего народа Нагорного Карабаха.

Руководитель общественной организации "Возрождение Арцаха" Анастас Исраелян отметил, что каждый армянин должен бороться за освобождение заключенных в Баку армян. Он добавил, что борьба должна вестись постоянно, пока цель не будет достигнута.

Исраелян рассказал, что один из заключенных в Баку – его брат, связь с ним осуществляется через Красный Крест. "Акция – это голос народа. Голос народа распространяется, и это будет иметь воздействие", – считает Исраелян.

Беженка из Степанакерта, общественный деятель Гаяне Арустамян заметила, что "за все время переговорного процесса по карабахскому конфликту велись беспредметные переговоры", в этом время у Азербайджана была возможность вооружиться.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Арустамян считает, что международные организации должны пересмотреть свои уставы, так как они "не актуальны", а суд в Баку назвала "издевательством над международным правом".

Беженка отметила, что хотя на акции были подняты только фотографии военно-политического руководства Нагорного Карабаха, однако "требования касаются всех армянских заложников в Баку".

В "Центре международного и сравнительного правоведения" Армении сообщили, что по официальным данным, в азербайджанском плену находятся 23 армянина, 17 из которых были взяты в плен в результате военных действий в Нагорном Карабахе в 2023 году. Это как гражданские лица, так и военнослужащие.

"При описании их статуса мы используем разные термины, в основном "пленные", но часто употребляется термин "заложник", который правильно характеризует явление. Связь заложников с внешним миром обеспечивается исключительно через Красный Крест. Бывшее военно-политическое руководство Нагорного Карабаха, восемь человек, являются политическими заключенными. Освобождение этих лиц связано с политической, дипломатической и юридической работой. Связь заложников с внешним миром обеспечивается исключительно через Красный Крест", - сказали в Центре корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно получения "информации от Баку о местонахождении насильственно исчезнувших армянах", в центре отметили, что "продвижений в этом вопросе нет".

Беспокойство в связи с "несправедливыми и сфабрикованными" делами против армянских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане", высказала в своем обращении к прихожанам Арцахская епархия ААЦ.

Священнослужители назвали действия Азербайджана "противоречащими международно признанным нормам в отношении заключенных", отметив, что они "заставляют нас быть более решительными и сплоченными для защиты справедливости нашего народа".

Церковь призвала "молиться и просить, чтобы всемогущий Бог открыл двери Своего правосудия и милосердия для нашего народа, укрепил наших пленных соотечественников в преодолении этих тяжелых испытаний и гонений".

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