Карабахские НПО потребовали освободить армянских пленных в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахские активисты обратились к властям Армении и международному сообществу с требованием защитить права армянских пленных в Азербайджане, и принять меры для их освобождения.

Как информировал "Кавказский узел", 10 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Азербайджан предоставить подробную информацию об армянских пленных, содержащихся в бакинских тюрьмах.

По официальным данным, в Азербайджане находятся 23 пленных гражданина армянской национальности. Семь пленных из Нагорного Карабаха, которые находятся в Азербайджане, уже осуждены, 16 человек ожидают суда. Бывшие карабахские руководители обвинены в особо тяжких преступлениях.

Карабахские НПО и партия "Дашнакцутюн" потребовали от властей Армении и международного сообщества защитить права армянских заключенных в Азербайджане, а также принять меры для их освобождения.

Активисты анонсировали акцию, на которой намерены озвучить свои требования. Они запустили сайт, с информацией про армянских заключенных в Азербайджане.

"По инициативе группы карабахских организаций, 17 января в 11.30 [10.30 мск] возле армянского офиса ООН начнется публичная акция с требованием освобождения армянских заключенных, после чего состоится марш к зданию министерства иностранных дел Армении", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник организации "Союз Арцах" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла).

Организаторами акции, запланированной у офиса ООН, являются карабахские общественные организации "Союз Арцах" и "Равные возможности". Акция будет приурочена началу суда над 16 заключенными в Азербайджане.

В преддверии ожидаемого в Баку процесса над армянскими заключенными, запущен информационный сайт www.freearmenianhostages.net или www.freearmenianhostages.am на армянском и английском языках, для повышения осведомленности об армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, в том числе о сфабрикованных судебных процессах, пояснил корреспондент "Кавказского узла" сотрудник офиса партии "Дашнакцутюн".

"Этот сайт может быть полезен как хранилище информации, как для армянских, так и для иностранных организаций, занимающихся защитой прав армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Азербайджане", – пояснил сотрудник центрального аппарата бюро АРФ "Дашнакцутюн".

Международная сеть комиссий и офисов "Ай дат" (Армянский суд), продолжает свою работу по различным направлениям с целью привлечения международного внимания к ожидаемому в Баку судебному процессу и содействия работе по репатриации задержанных лиц, добавил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.