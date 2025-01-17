Участник протестов в Тбилиси доказал суду несостоятельность обвинения в сопротивлении полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд оштрафовал на 500 лари студента факультета международных отношений Луку Мишвеладзе, задержанного на акции протеста в декабре. Из-за противоречий в показаниях полицейских суд снял с него обвинение в сопротивлении полиции.

Как информировал "Кавказский узел", протесты против приостановки евроинтеграции непрерывно продолжаются в Грузии уже 50 дней. В начале декабря полиция проводила жесткие разгоны протестующих и массово задерживала участников акций, применяя силу к демонстрантам и журналистам. 2 декабря, в частности, были задержаны активист Лука Мишвеладзе и один из лидеров оппозиционной "Коалиции перемен" Зураб Джапаридзе.

Лука Мишвеладзе, который участвовал в мирном митинге на проспекте Руставели 2 декабря 2024 года, после задержания был обвинен в сопротивлении полиции и попытке перекрыть движение автотранспорта по магистральной улице Тамарашвили. По словам активиста, во время разгона демонстрантов на проспекте Руставели многие участники акции переместились к парку Ваке, и когда они проходили по улице Тамарашвили, силовики задержали некоторых активистов. После задержания Мишвеладзе сутки провел под арестом.

"Ко мне не применялось насильственных действий, полицейский подошел и попросил следовать за ним. В УВД они оформили протокол и предъявили обвинение по нескольким административным статьям, в том числе неподчинение полиции", - рассказал "Кавказскому узлу" Лука Мишвеладзе.

Он отметил, что полицейские не озвучивали требования покинуть улицу Тамарашвили, но после задержания его обвинили в попытке перекрыть движение. Во время процесса 16 января представитель МВД заявила суду, что улица Тамарашвили является автомобильной магистралью и перекрывать ее, согласно Административному кодексу Грузии, нельзя. Она отметила, что за сутки до этого власти несколько раз предупреждали о недопустимости перекрытия автомагистралей во время митингов.

Во время допроса двух сотрудников полиции, которые, по версии МВД, проводили задержание, адвокат Дито Нозадзе и Лука Мишвеладзе задавали вопросы об основаниях задержания. Ни один из двух полицейских не сумел описать нарушение, которое они могли бы зафиксировать. Мишвеладзе заявил суду, что эти сотрудники МВД не задерживали его и не присутствовали на месте происшествия - полицейские путались в показаниях о том, как и когда получили оповещение о правонарушениях на улице Тамарашвили, где они находились и что увидели, прибыв на место.

В качестве свидетеля адвокат Дито Нозадзе вызвал лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе, который был одним из организаторов митинга и в тот вечер также был задержан. Показания Джапаридзе полностью опровергли показания полицейских о месте и времени задержания участников шествия по улице Тамарашвили.

Судья зафиксировал противоречия в показаниях полицейских и снял с Мишвеладзе обвинение в сопротивлении полиции, однако оставил в силе обвинение в неподчинении законным требованиям полиции. Оно, по мнению суда, выразилось в том, что протестующие перекрыли дорогу, хотя знали о предупреждении. МВД требовало назначить Мишвеладзе штраф в 5 тысяч лари, но судья ограничился суммой в 500 лари.

По итогам заседания Лука Мишвеладзе и его мать выразили возмущение, что граждан Грузии ограничивают в правах и в способах политического протеста. "Грузинская мечта" идет на все меры, чтобы подавить сопротивление, но чем дальше, тем больше будет нарастать протест людей, которые требуют повторных выборов", - заявил "Кавказскому узлу" Зураб Джапаридзе после заседания.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.