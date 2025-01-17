RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:13, 17 января 2025

Участник протестов в Тбилиси доказал суду несостоятельность обвинения в сопротивлении полиции

Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Sesilia Eden от 01.01.25 из Telegram-канала Tbilisi Life, https://t.me/Tbilisi_life/35371

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд оштрафовал на 500 лари студента факультета международных отношений Луку Мишвеладзе, задержанного на акции протеста в декабре. Из-за противоречий в показаниях полицейских суд снял с него обвинение в сопротивлении полиции. 

Как информировал "Кавказский узел", протесты против приостановки евроинтеграции непрерывно продолжаются в Грузии уже 50 дней. В начале декабря полиция проводила жесткие разгоны протестующих и массово задерживала участников акций, применяя силу к демонстрантам и журналистам. 2 декабря, в частности, были задержаны активист Лука Мишвеладзе и один из лидеров оппозиционной "Коалиции перемен" Зураб Джапаридзе. 

Лука Мишвеладзе, который участвовал в мирном митинге на проспекте Руставели 2 декабря 2024 года, после задержания был обвинен в сопротивлении полиции и попытке перекрыть движение автотранспорта по магистральной улице Тамарашвили. По словам активиста, во время разгона демонстрантов на проспекте Руставели многие участники акции переместились к парку Ваке, и когда они проходили по улице Тамарашвили, силовики задержали некоторых активистов. После задержания Мишвеладзе сутки провел под арестом. 

"Ко мне не применялось насильственных действий, полицейский подошел и попросил следовать за ним. В УВД они оформили протокол и предъявили обвинение по нескольким административным статьям, в том числе неподчинение полиции", - рассказал "Кавказскому узлу" Лука Мишвеладзе. 

Он отметил, что полицейские не озвучивали требования покинуть улицу Тамарашвили, но после задержания его обвинили в попытке перекрыть движение. Во время процесса 16 января представитель МВД заявила суду, что улица Тамарашвили является автомобильной магистралью и перекрывать ее, согласно Административному кодексу Грузии, нельзя. Она отметила, что за сутки до этого власти несколько раз предупреждали о недопустимости перекрытия автомагистралей во время митингов. 

Во время допроса двух сотрудников полиции, которые, по версии МВД, проводили задержание, адвокат Дито Нозадзе и Лука Мишвеладзе задавали вопросы об основаниях задержания. Ни один из двух полицейских не сумел описать нарушение, которое они могли бы зафиксировать. Мишвеладзе заявил суду, что эти сотрудники МВД не задерживали его и не присутствовали на месте происшествия - полицейские путались в показаниях о том, как и когда получили оповещение о правонарушениях на улице Тамарашвили, где они находились и что увидели, прибыв на место. 

В качестве свидетеля адвокат Дито Нозадзе вызвал лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе, который был одним из организаторов митинга и в тот вечер также был задержан. Показания Джапаридзе полностью опровергли показания полицейских о месте и времени задержания участников шествия по улице Тамарашвили. 

Судья зафиксировал противоречия в показаниях полицейских и снял с Мишвеладзе обвинение в сопротивлении полиции, однако оставил в силе обвинение в неподчинении законным требованиям полиции. Оно, по мнению суда, выразилось в том, что протестующие перекрыли дорогу, хотя знали о предупреждении. МВД требовало назначить Мишвеладзе штраф в 5 тысяч лари, но судья ограничился суммой в 500 лари. 

По итогам заседания Лука Мишвеладзе и его мать выразили возмущение, что граждан Грузии ограничивают в правах и в способах политического протеста. "Грузинская мечта" идет на все меры, чтобы подавить сопротивление, но чем дальше, тем больше будет нарастать протест людей, которые требуют повторных выборов", - заявил "Кавказскому узлу" Зураб Джапаридзе после заседания.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:18, 20 января 2025
Открытое горение в здании администрации села Унцукуль ликвидировано
22:17, 19 января 2025
В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось почти 1500 автомобилей
21:20, 19 января 2025
В Дагестане загорелось здание администрации села
20:52, 19 января 2025
2
 Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
18:54, 19 января 2025
Запрещен выезд большегрузов через "Верхний Ларс"
17:55, 19 января 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
Все события дня
Новости
01:17, 20 января 2025
Оппозиция сообщила о нападении на двух соратников в Тбилиси
20:52, 19 января 2025
Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
18:54, 19 января 2025
Запрещен выезд большегрузов через "Верхний Ларс"
Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"
09:10, 19 января 2025
Сняты ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге
Военно-Грузинская дорога. Стоп-кадр видео "Мир 24", https://www.youtube.com/watch?v=iO4FgivwcBU
07:16, 19 января 2025
Пробка из более 1300 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
49
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
08:52, 17 января 2025
BERG...man Tbilisi
31
Кварацхелия в ПСЖ? Зачем?
Фото
15:59, 16 января 2025
BERG...man Tbilisi
36
Грузия побила рекорд по туристическим визитам. О релокантах и "друзьях"
Все блоги
Справочник
Инспекторы на месте гибели тюленей, стоп-кадр видео "Россия 24" smotrim.ru Массовая гибель каспийских тюленей: версии специалистов

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
49
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
07:22, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Политические штормы и прочность государственных кораблей в 25 году?
Фото
16:38, 18 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто из грузинских (постсоветских) футболистов не останавливался при первых успехах?
Фото
12:56, 18 января 2025
BERG...man Tbilisi
32
Успех Грузинской Мечты обеспечивает стабильность на Ю. Кавказе: Алиев - Кобахидзе
Фото
16:58, 17 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Первый визит Кобахидзе совершил в Баку
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Аликрам Хуршидов во время задержания в 2022 году. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/aktivist-musavat-arestovan-na-30-sutok-2154497
19 января 2025, 19:54
Оппозиционер Хуршидов арестован в Ширване на 10 суток

Ликвидация последствий выброса мазута на побережье в Анапе. Фото: пресс-служба оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10774
19 января 2025, 14:57
Новые выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/1069
18 января 2025, 15:46
Более 1700 тонн смеси мазута и воды собрано у мыса Панагия

Волонтеры на пляже собирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 09.01.25, https://t.me/opershtab23/10176
17 января 2025, 20:49
Нагавкин попросил Путина отправить заключенных колоний-поселений в Анапу

Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Показать больше