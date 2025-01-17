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00:39, 17 января 2025

Восемь бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

Михаил Касич. Скриншот фото из Telegram-канала Дениса Климова от 16.01.25, https://t.me/KlimovApanasenkovie/4496.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Касич, Сергей Бурлуцкий, Андрей Шматько, Николай Вечерка, Игорь Мельник, Игорь Витовтов, Денис Шабельников и Владимир Соколов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 570 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января власти и представители силовых структур  признали убитыми в военной операции на Украине не менее 562 бойцов из Ставропольского края.

Контрактник Михаил Касич убит в военной операции на Украине, сообщил 16 января глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов в своем Telegram-канале.

Ранее глава  и администрация округа также информировали, что в военной операции на Украине убиты Сергей Бурлуцкий, Андрей Шматько, Николай Вечерка, Игорь Мельник, Игорь Витовтов, Денис Шабельников и Владимир Соколов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 570 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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