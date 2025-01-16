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07:37, 16 января 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Кудрявцев из Кировского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 562 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 14 января стало известно, что на Украине убит Константин Анастасов. Он стал, по меньшей мере, 561-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убит старший сержант из Кировского района Роман Кудрявцев, сообщила 10 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 562-х бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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