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19:09, 14 января 2025

Контрактник со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Константин Анастасов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 561 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 января официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 560 бойцов из Ставропольского края

Константин Анастасов 19 июля 2024 года убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Арзгирского района Алексей Палагута. Уроженец Арзгира  в 2017 году окончил агротехнический техникум, получил профессию электрогазосварщика.  В сентябре 2023 года Константин подписал контракт для участия в специальной военной операции, указано в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 561 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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