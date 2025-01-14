Контрактник со Ставрополья убит в военной операции

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Константин Анастасов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 561 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 января официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 560 бойцов из Ставропольского края

Константин Анастасов 19 июля 2024 года убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Арзгирского района Алексей Палагута. Уроженец Арзгира в 2017 году окончил агротехнический техникум, получил профессию электрогазосварщика. В сентябре 2023 года Константин подписал контракт для участия в специальной военной операции, указано в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 561 бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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