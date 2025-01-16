Журавель обжаловал приговор по делу о госизмене

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Апелляционный суд в Сочи назначил на 18 февраля рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Никите Журавелю по делу о госизмене.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября 2024 года волгоградец Никита Журавель был доставлен из Чечни в Волгоград, где рассматривается дело о госизмене, в которой он обвинен. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ).

Третий апелляционный суд в Сочи назначил дату заседания по апелляционной жалобе защиты Никиты Журавеля на 18 февраля, сообщило сегодня BFM.

Как следует из карточки дела на сайте суда, в этот день будет рассмотрена апелляция на приговор по делу о госизмене, который вынесен Волгоградским областным судом. Имя осужденного в карточке дела не указано, однако приведен номер дела в суде первой инстанции. На сайте Волгоградского областного суда указано, что дело под этим номером 2-40/2024 - дело Никиты Журавеля по статье о госизмене.

6 декабря 2024 года ТАСС сообщало, что адвокат Журавеля намерен просить о наказании по статье о госизмене ниже низшего предела. Статья 275 Уголовного кодекса России предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве из-за сожжения Корана. 3 октября 2024 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела - о государственной измене. По версии следствия, он предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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