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14:25, 15 января 2025

Боец из Ингушетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядовой Алихан Зауров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 108 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 5 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 107 бойцов из Ингушетии.

В селе Троицкое Сунженского района 14 января прошли похороны 32-летнего военнослужащего, рядового Алихана Заурова, убитого в военной операции на Украине, сообщило в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"На траурной церемонии присутствовали первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, врио руководителя администрации главы и правительства РИ Анзор Мархиев, депутаты, представители министерств и другие. Выражая соболезнования семье погибшего, Магомед Евлоев заверил, что его родным будет оказана вся необходимая поддержка. От главы Ингушетии также была передана материальная помощь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 108 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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