RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:25, 6 января 2025

Три бойца из Ингушетии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурад Евлоев, Ислам Цечоев и Али Цуров убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 107 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 декабря 2024 года были официально признаны убитыми в военной операции не менее 104 бойцов из Ингушетии.

В селах Альтиево, Гамурзиево и Экажево прошли похороны военнослужащих, погибших в военной операции на Украине, - Мурада Евлоева, Ислама Цечоева и Али Цурова, сообщило 5 января в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев и другие представители органов власти выразили соболезнования семьям погибших бойцов. Магомед Евлоев отметил, что им будет оказана вся необходимая поддержка. Он также передал материальную помощь от главы Ингушетии", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 107 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:45, 6 января 2025
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий
05:51, 6 января 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
23:59, 5 января 2025
Выезд машин из Северной Осетии в сторону Грузии полностью запрещен
23:16, 5 января 2025
Транскам закрыт для движения всех видов транспорта
22:36, 5 января 2025
В очереди перед КПП "Верхний Ларс" ожидают проезда более 100 автомобилей
17:05, 5 января 2025
Ребенок пострадал при атаке дрона в Ростовской области
Все события дня
Новости
Cпецоперация на Украине. Фото: grozny.tv https://grozny.tv/index.php/news/society/47596
12:11, 5 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5600 бойцов с юга России
Место схода жителей Назрани. 4 января 2025 года. Кадр видео "Фортанга" https://t.me/fortangaorg/19008
20:30, 4 января 2025
Участники схода в Назрани выступили против застройки привокзальной территории
20:49, 3 января 2025
Власти отчитались о начале подачи воды в Карабулаке
Жители Карабулака набирают воду из водовоза. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/
22:28, 2 января 2025
Череда аварий оставила без воды жителей Карабулака
05:50, 2 января 2025
Осужденный родственник предполагаемого боевика добился пересмотра дела в Ингушетии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
07:37, 9 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Стало известно, о чем «Матери Беслана» говорили с Путиным
Фото
23:45, 2 сентября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Зеленые зоны и тюремные джамааты
Фото
21:42, 28 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
28
какие книги из северо-кавказских республик продавались на ярмарке
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
18:19, 28 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Зарифа Саутиева на свободе
Фото
11:53, 21 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Джейрах, Ингушетия - фото
Фото
22:44, 18 ноября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
07:37, 9 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Стало известно, о чем «Матери Беслана» говорили с Путиным
Фото
23:45, 2 сентября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Зеленые зоны и тюремные джамааты
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
06 января 2025, 11:11
Водители в пробке перед "Верхнем Ларсом" пожаловались на отсутствие пунктов обогрева

Бродячие собаки. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".
05 января 2025, 18:02
Жители Азербайджана призвали решить проблему с безнадзорными собаками

Место крушения самолета. Фото: МЧС Казахстана https://t.me/qr_tjm/19933
04 января 2025, 15:47
Экспертиза черных ящиков самолета AZAL начата в Бразилии

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше