Пятеро бойцов из Ингушетии убиты на Украине

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Адам Малароев, Багаудин Героев, Зураб Даурбеков, Ислам Гаглоев и Халит Дзангиев убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 104-х бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря стало известно, что на Украине убит Руслан Цороев. Он стал, по меньшей мере, 99-м бойцом из Ингушетии, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

На Украине убиты военнослужащие Адам Малароев, Багаудин Героев, Зураб Даурбеков, Ислам Гаглоев и Халит Дзангиев. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 26 декабря сообщил в своем телеграм-канале, что вручил их родственникам ордена Мужества, которыми бойцы награждены посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 104-х бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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