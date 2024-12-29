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12:01, 29 декабря 2024

Пятеро бойцов из Ингушетии убиты на Украине

Орден Мужества. Фото: пресс-служба главы Ингушетии - https://t.me/MAKalimatovvv/7320

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Малароев, Багаудин Героев, Зураб Даурбеков, Ислам Гаглоев и Халит Дзангиев убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 104-х бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря стало известно, что на Украине убит Руслан Цороев. Он стал, по меньшей мере, 99-м бойцом из Ингушетии, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

На Украине убиты военнослужащие Адам Малароев, Багаудин Героев, Зураб Даурбеков, Ислам Гаглоев и Халит Дзангиев. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 26 декабря сообщил в своем телеграм-канале, что вручил их родственникам ордена Мужества, которыми бойцы награждены посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 104-х бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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