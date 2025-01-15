МИД Армении вручил послу России ноту протеста

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Протест Армении вызвали высказывания, прозвучавшие в эфире программы российского ТВ.

Посол России Сергей Копыркин был вызван в армянский МИД. Ему вручили ноту протеста.

"В связи с выпуском 12 января 2025 года программы "Вести недели" на Всероссийском государственном телеканале Российской Федерации, в ходе которой были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, 15 января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", - говорится в релизе, опубликованном сегодня на русском языке на сайте МИД Армении.

В этом эфире ведущий Дмитрий Кисилев комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре, а также стремление Армении к Евросоюзу, информирует "Коммерсант".

"Кавказский узел" также сообщал, что 14 января Армения и США подписали договоренность о стратегическом партнерстве. Ранее, 9 января, правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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