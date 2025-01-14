Армения и США подписали договоренность о стратегическом партнерстве

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Соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное Арменией и США, подразумевает сотрудничество в сферах экономики, развития демократии и безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня 2024 года на встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США Джеймс О'Брайена было принято совместное заявление, в котором говорится о повышении уровня отношений между странами до стратегического партнерства. На 14 января было анонсировано подписание документа о стратегическом партнерстве между США и Арменией.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве. Соглашение подразумевает расширение сотрудничества в таких сферах как экономика, безопасность и оборона, демократия, инклюзивность и межличностные связи.

Подписывая документ, Блинкен отметил, что для его реализации будет создана комиссия по стратегическому партнерству. Он также добавил, что ведется работа с Арменией для усиления защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а "на следующей неделе в Армению прибудет специальная команда по вопросам пограничной безопасности из США для совместной работы в этом направлении".

"Цель этого - укрепить способность Армении стать мощным партнером и защитить ее. Я очень рад и тому, что Армения также присоединяется к глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством («Исламское государство» запрещено на территории России)", - пояснил глава Госдепа США.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, выразил благодарность за усилия Вашингтона, направленные на поддержку территориальной целостности и суверенитета Армении. Он добавил, что Армения готова к сотрудничеству с новой администрацией Соединенных Штатов.

"Ереван привержен повестке мира и ее реализации, а также намерен продолжить тесное сотрудничество с США для достижения этой общей цели", - отметил Мирзоян в ходе подписания документа, которое транслировалось в прямом эфире Радио "Азатутюн".

"Кавказский узел" писал также, что после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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