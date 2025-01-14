Армения анонсировала подписание документа о стратегическом партнерстве с США

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен подпишут сегодня в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве между странами.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня 2024 года на встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США Джеймс О'Брайена было принято совместное заявление, в котором говорится о повышении уровня отношений между странами до стратегического партнерства.

Министр иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами Америки, передал News.am со ссылкой на МИД Армении.

Мероприятие состоится в 22.00 по времени Еревана (21.00 мск), уточнило министерство.

Напомним, после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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