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00:56, 15 января 2025

Правозащитники указали на политические мотивы ареста Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" назвала арест основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели политически мотивированным и необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе оператор "Батумелеби" Гурам Мурванидзе и основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели. Амаглобели была арестована по уголовной статье о нападении на силовика. "Мтавари архи", "Формула", "ТВ Пирвели" и ряд онлайн-изданий прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Гурама Мурванидзе суд арестовал на восемь суток.

Прокурор по делу Мзии Амаглобели Торнике Гогешвили по завершении судебного процесса, обратил внимание, что нападение на полицейского – тяжкое преступление.

«Нападение на полицейского считается тяжким преступлением. Мы знаем, что нападение было совершено без всякой причины», - сказал он в эфире грузинской телекомпании «Имеди».

Комментируя дело Амаглобели, первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Георгий Вольский заявил, что действия основателя "Нетгазети" и "Батумелеби" являются частью спланированной кампании.

«На мой взгляд, есть группа людей, старающихся дестабилизировать ситуацию в стране, создать такую атмосферу, которая противоречит интересам страны, безопасности», - сказал он в эфире телекомпании.

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Грузии Шераз Гасри на своей странице в одной из соцсетей указывает о необходимости защиты журналистов. «Работники СМИ должны быть защищены, а не быть мишенями для нападений», – написал посол.

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов», комментируя судебный процесс по делу Амаглобели, указала, что суд принял необоснованное решение о ее заключении под стражу по ходатайству прокуратуры.

«Дело Мзии Амаглобели в очередной раз подтверждает, что суд не выполняет возложенную на него функцию и принимает политически мотивированные решения. Система наказывает Мзию Амаглобели за ее деятельность по политическим мотивам, а не за то, что она как-либо нарушила закон. Ее предъявили обвинение совершенно незаконно по статье, которая не подтверждается доказательствами», - говорится в сообщении НПО, направленного 14 января корреспонденту «Кавказского узла».

В сообщении указано, что на судебном заседании прокуратура выступила с «необоснованным, шаблонным, гипотетическим ходатайством», которое не основано на обстоятельствах, выявленных во время следствия. При этом суд не рассмотрел ни один из аргументов стороны защиты, в том числе характеристики личности Амаглобели, что она ни разу не нарушала закон, не была осуждена и не была наказана по административному правонарушению. Предварительное заключение под стражу на время судебного процесса избирается в том случае, если есть опасения совершения повторного преступления, сокрытия или оказания давления на свидетелей. Подобных угроз от Амаглобели нет.

НПО и адвокаты по делу Амаглобели намерены обжаловать решение Батумского городского суда в суде вышестоящей инстанции.

14 января журналисты собрались у здания "Общественного вещателя" в Батуми, они обратились к коллегам с просьбой обратить внимание на арест Мзии Амаглобели и отказаться от работы.

«Это телевидение финансируется за счет народных денег - моих, ваших, каждого из наших налогоплательщиков. Просим дать нам эфир для разговора об аресте Мзии! То, что они скрывают от общественности, мы должны рассказать народу», - говорит журналист Гела Мтивлишвили из "ТВ Пирвели".

"Пирвели" также сообщило, что 14 января были вынесены приговоры задержанным на акции в Тбилиси около ресторана "Бабило". Денис Булкашвили был приговорен к 14 суткам, Бека Папашвили - к 15 суткам, Зураб Манчкашвили - к 13 суткам, Тите Геденидзе, Звиад Робакидзе, Георгий Чачанидзе, Каха Джапаридзе - к 10 суткам ареста.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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