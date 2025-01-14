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16:09, 14 января 2025

Пользователи Telegram потребовали озвучить данные о гибели увезенных из Анапы птиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данные лишь о 17% выживших птиц в реабилитационном центре "Пеликан" разочаровали пользователей Telegram. Они потребовали предоставить статистику по другим центрам, куда отправляли птиц после отмывки от мазута в Анапе.

Как писал "Кавказский узел",  внутренние органы отловленных на Кубани птиц повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В последней партии доставленных в центр реабилитации животных «Пеликан» выжило только пять процентов птиц, всего из привезенных сюда птиц выжили 17% пострадавших в результате разлива мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Из отмытых от мазута птиц, которые ранее поступили в реабилитационный центр "Пеликан" выжили более 35%, написал в своем Telegram-канале, на который подписаны 34 820 человек, эколог Георгий Каваносян. "Птицы набирают вес, носятся по вольерам", - отметил он.

Каваносян  указал, что волонтеры пытались спасти даже сильно пострадавших птиц. "Грустная мировая статистика дает вообще 1%. Но, там на западе никто не возится с "безнадежными", запачканными более чем на четверть птицами. Сразу усыпляют. Мы - возимся. Я всегда говорил, что эту работу мы делаем не только ради птиц, но и ради людей, чтобы оставаться людьми. 17% больше 1%", - подчеркнул он.

Комментаторы под этим постом потребовали озвучить все данные по спасенным волонтерами птицам

"Птицы, которые поступают сейчас, уже не просто выпачканы с мазуте, они уже получили отравление и внутренние повреждения, так как все это время питались отравленной рыбой и пили воду такую же. Увы", - написала Ната.

"Горькую правду о смертности птицы "Пеликан" сообщил. А от Сафари-парка по-прежнему никакой информации", - возмутилась Марина.

"Требуем статистику из всех реабилитационных центров", - указала Ирина.

"Увидела новость всё утро проплакала. Мы их ночами выпаивали, и так хотелось чтобы они выжили", - написала Татьяна Григорьян.

"Бедные животные. Очень жаль. Мы сделали все, что могли", - отметила Галина.

"Пеликан озвучивает правду. А вот в Сафари какой падеж - полная тишина. Очень бы хотелось, наконец, чтобы они озвучили свои достоверные данные! Я знаю, что многие этого ждут. Но пока нам показывают только цифры по птицам, которые погибли при транспортировке, - указала Маруся в Telegram-чате"Разлив нефти в Черном море", в котором насчитывается 98679 пользователей.

Напомним, 5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц. Руководство краснодарского "Сафари-парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут. Лишь 7 января руководство парка согласилось пропустить одного волонтера к вольерам с птицами. Отпустив очищенных от мазута птиц в природную среду обитания, чиновники Краснодарского края не организовали проведение ветеринарной проверки и не оформили должным образом документы. Юристы указали на признаки халатности и жестокого обращения с животными.

Ранее волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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Автор: "Кавказский узел"

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