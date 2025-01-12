Полиция сообщила о задержании восьми человек в Батуми

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Восемь человек задержаны в Батуми за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. Среди задержанных оператор "Батумелеби" Гурам Мурванидзе.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста с требованием освободить задержанных проходят сегодня в Батуми. Журналисты у здания правительства Грузии в Тбилиси потребовали освободить их коллегу Мзию Амаглобели. Вечером 12 января силовики задержали как минимум шесть человек, в том числе лидера партии "Дроа" Элене Хоштария.

11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек. На акции также была задержана основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, резко махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели, сообщила она омбудсмену. На Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского, эта статья предусматривает до семи лет заключения. Трое из 10 задержанных на акции в Батуми потребовали расследовать действия силовиков, один из них заявил об избиении.

По словам начальника департамента полиции Аджарии Иракли Дгебуадзе, на данный момент в Батуми на сегодняшней акции были задержаны восемь человек по административным статьям о мелком хулиганстве (статья 166 КоАП Грузии) и неподчинение требованию сотрудника полиции (статья 173). "Некоторые из них - только по статье 173", - привела его слова телекомпания "Пирвели".

Среди задержанных — члены коалиции "За перемены" Элене Хоштария, Гиорги Киртадзе, Шушана Мацаберидзе, Элизбар Чхиквадзе, член движения "Сильная Грузия" Лука Нацвлишвили, а также сотрудник издания Batumelebi, оператор Гурам Мурванидзе, говорится в публикации.

Оператор и фотограф издания "Батумелеби" Гурам Мурванидзе был задержан во время съемки событий, происходящих на акции протеста, сообщает "Нетгазети".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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