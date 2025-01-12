Очередь из более 180 машин скопилась на "Верхнем Ларсе"

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 186 автомобилей.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 08.30 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 186 машин.

"Кавказский узел" также писал, что 6 января власти ввели запрет на выезд из Северной Осетии в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в связи с ухудшением погодных условий. Перед пунктом пропуска образовались пробки, находившиеся в них водители пожаловались, что власти не оборудовали пункты обогрева и питания.

В начале также декабря сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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