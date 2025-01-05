Выезд машин из Северной Осетии в сторону Грузии полностью запрещен

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В Северной Осетии запрещено движение всех видов автотранспортных средств через пункт пропуска "Верхний Ларс". Это связано с ухудшением погоды в Грузии.

"Кавказский узел" писал, что выезд большегрузных машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" ранее сегодня был запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии. По данным на 22.35 мск, разрешения на выезд через КПП ожидал 101 автомобиль.

По информации МЧС Северной Осетии, в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и "невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации".

Запрет действует сегодня с 22.30 мск и до особого распоряжения, говорится в телеграм-канале ведомства.

Разрешения на выезд через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, по данным на 23.58 мск, ожидают водители и пассажиры 96 транспортных средств, сказано на сайте центра организации дорожного движения региона.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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