Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

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Выезд большегрузных машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии.

Движение большегрузных машин на участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 17.45 мск 5 января, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет связан с "ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабые осадки при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 6 января осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -5 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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