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22:36, 5 января 2025

В очереди перед КПП "Верхний Ларс" ожидают проезда более 100 автомобилей

Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 101 транспортного средства.

"Кавказский узел" писал, что выезд большегрузных машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" ранее сегодня был запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии.

По данным на 22.35 мск, разрешения на выезд через КПП "Верхний Ларс" ожидает 101 автомобиль, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Также, по информации департамента дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Причиной введения ограничений стала непогода. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно, отметили в ведомстве.

Напомним, на КПП "Верхний Ларс" в начале декабря 2024 года образовались большие автомобильные очереди. Жители Владикавказа стали жаловаться, что водители фур пытаются объехать пробку через город, из-за чего на его улицах возникли заторы. Горожане также указали, что водители грузовиков не соблюдают правила дорожного движения и паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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