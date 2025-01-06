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11:11, 6 января 2025

Водители в пробке перед "Верхнем Ларсом" пожаловались на отсутствие пунктов обогрева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вблизи КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии не оборудованы пункты обогрева и питания, водители вынуждены ждать открытия трассы в населенных пунктах по обе стороны границы.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью власти ввели запрет на выезд из Северной Осетии в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в связи с ухудшением погодных условий.

По данным на 11.30 мск, разрешения на выезд в Грузию через КПП "Верхний Ларс" ожидают водители и пассажиры 150 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Ситуацию на пункте пропуска "Верхний Ларс" водители и пассажиры находящихся в очереди машин обсуждают в телеграм-канале "Верхний Ларс. Чат", на который подписаны более 96,7 тысячи пользователей.

"Честно вся проблема только в том, что останавливают все машины в таком месте, где нет кофе попить и сходить в туалет. Почему такая плохая организация?" – задался вопросом пользователь AriaTour Transfer.

"Смотрю видео, где люди застряли в снегу и жалко становится", – отметил Фанил.

"Холодно, гостиницы закрыты, людям надо хотя бы помочь с туалетом", – обратил внимание Айк.

Пытающиеся пересечь границу со стороны Грузии так же ищут возможности переждать время до расчистки дороги.

"Доброе утро! А есть очередь из ожидающих открытия на выезд из Грузии?" – спросил Michael_FFT.

"Да, машин 50", – ответила ему Anna Andriunina.

"Из Гудаури в сторону границы не выехать, Крестовый перевал закрыт, стоит полицейская машина", – написала Anna Andriunina в другом сообщении.

"Мы сейчас в Гудаури, ждём, когда расчистят трассу", – рассказал Елена.

"Ребята, после того как границу откроют, очередь длинная бывает обычно? Я просто думаю остаться на ночь в Гудаури или пробовать проехать вечером? Двое детей в машине просто", – написал пользователь с ником 8.

"Лучше останьтесь. Там такая суета после открытия, не представляете. Некоторые вообще совесть теряют, как будто только их эта дорога", – ответил ему пользователь с ником МК.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Напомним, в начале декабря сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. Ночью ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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