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03:55, 12 января 2025

Кубанский экоактивист сообщил о стоках канализационных вод в реку Псекупс

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Горячего Ключа прислали экоактивисту Андрею Панюшкину видео, на котором засняли сток канализационных вод в реку Псекупс. Ранее Панюшкин уже жаловался на загрязнение реки, но загрязнения не прекратились.

Как писал "Кавказский узел", дом в конце декабря 2022 года дом активиста Андрея Панюшкина в Горячем Ключе сгорел при подозрительных обстоятельствах. По мнению его коллеги, члена "Экологической вахты по Северному Кавказу" Дмитрия Шевченко, у Панюшкина были конфликты с местными властями, в частности, из-за слива канализации в реку Псекупс.

Экологический активист Андрей Панюшкин рассказал «Кавказскому узлу», что 24 декабря жители Горячего Ключа прислали ему видеоролик, где был запечатлен сток неочищенных фекальных вод в реку Псекупс, причем в том же месте, что и за два года до этого. «Я попросил проверить второе место прорывов сточных вод в 2022 году. И 4 января мне прислали второй видеоролик. На сей раз оттуда, и там тоже был разлив. При этом сточные воды текут неподалеку от того места, где [компания] занимается добычей минеральной воды. В 2022 году я обращался ы Росприроднадзор, Россельхознадзор, Роспотребнардзор, краевое Минприроды. В итоге Южное региональное управление Россельхознадзора ответило мне 11 декабря, что, мол, была проведена проверка, ее материалы посланы в прокуратуру Горячего Ключа. Территориальный отдел Роспотребнадзора в Горячем Ключе также сообщил мне, сразу двумя письмами от 19 ноября и 4 декабря, о том, что в 2022 году были проведены проверки, а затем материалы были переданы «для принятия мер» в городскую прокуратуру. Сейчас же мне не ответила ни одна из организаций. Пришли ответы только от роботов, что мои обращений приняты и зарегистрированы», - рассказал он.

Если сточные воды попали в реку без очистки, это плохо, но не критично

Руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко отметил, что опасность стока канализационных вод в реку зависит от концентрации вредных веществ. «Что-то может осесть еще до попадания в реку. И опасность надо определять по замерам. Если сточные воды попали в реку без очистки, это плохо, но не критично», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

К неприятным последствиям прорыва сточных вод можно отнести с первую очередь запах, который потом может дойти и до Краснодара (Псекупс впадает Краснодарское водохранилище), сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. «Что касается выловленной рыбы, то сырой ее все-таки не едят, а при термической обработке возможные возбудители инфекций погибают», - подчеркнул он.

Представители уголовного розыска осмотра на месте пожара не провели. Не опросили и человека, который открыто угрожал, что сожжет мой дом

Панюшкин также рассказал о расследовании уголовного дела по факту поджога его дома в 2022 году. «Дом подожгли 3 декабря. 23 декабря было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). 1 мая 2023 года заместитель начальника ОМВД Оксана Плис письмом сообщила о получении материалов с камер видеонаблюдения и пообещали, что мои соображения «будут рассмотрены в рамках расследования». А затем, уже 25 ноября 2024 гола мне прислали письмо, подписанное заместителем прокурора Горячего Ключа В. Бондаренко, из которого я узнал, что расследование дела, оказывается, было приостановлено еще 18 июня 2023 года. В письме также говорилось, что «изучение материалов дела показало, что в полном объеме следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данного преступления, не проведены, в связи с чем 25 ноября 2024 года решение о приостановлении отменено, уголовное дело возвращено для проведения дополнительного расследования», а для активизации хода расследования прокуратурой направлено требование о устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе следствия и даже поставлен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Но даже этот ответ во многом был получен потому, что я обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию – краевую прокуратуру, откуда у нижестоящих прокуроров потребовали разобраться в ситуации. При этом из всех следственных действий провели лишь опрос соседей, и то не всех – опросили четверых людей из шести. Представители уголовного розыска осмотра на месте пожара не провели. Не опросили и человека, который открыто угрожал, что сожжет мой дом. Непонятно, куда делись видеозаписи с камер, которые в мае 2023 года предоставила следствию моя бывшая супруга», - рассказал Панюшкин.

Экоактивист отметил, что, помимо версии про месть соседей, за поджогом могли стоять экономические интересы местных чиновников. «Я с 2017 года добивался, чтобы в моем ТОС провели благоустройство улиц. К 2022 году был подготовлен проект и просчитана стоимость – 74 миллиона рублей. А в 2024 году мэрия вдруг передала подряд некой сторонней фирме за 110 миллионов рублей. Фирма «благоустройство» провела, но, к примеру, не позаботилась о наличии ливневой канализации, а [высокопоставленный чиновник] неожиданно стал строиться. Вот мне и подумалось, не было ли у него интереса в том, чтобы я убрался куда-то подальше и не мешал ему спокойно осваивать эти деньги», - заключил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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