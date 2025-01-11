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18:56, 11 января 2025

Боец с Кубани убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Нестеренко из Гулькевичского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 630 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 7 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 629 бойцов из Краснодарского края.

В военной операции погиб Владимир Нестеренко, 1986 года рождения, сообщил 8 января на своей странице во "Вконтакте" совет Пушкинского поселения Гулькевичского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 630 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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