Житель кубанской станицы убит на Украине

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В военной операции убит уроженец станицы Ладожской Евгений Вакарин. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 629 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", по данным на 2 января стало известно о том, что в военной операции убиты Иван Шкарлат и Михаил Антипенко из Краснодарского края. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 628 бойцов из Краснодарского края.

В ходе специальной военной операции на Украине убит уроженец станицы Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края Евгений Вакарин, об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 января на официальной странице Ладожского сельского поселения в социальной сети "ВКонтакте".

О том, при каких обстоятельствах был убит Вакарин, не сообщается, говорится только, что он был убит 5 октября 2023 года и похоронен на родине 3 января текущего года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 629 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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