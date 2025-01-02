Двое бойцов с Кубани убиты в СВО

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Иван Шкарлат и Михаил Антипенко убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 628 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 1 января стало известно, что на Украине убит Дмитрий Золкин из Выселковского района. Он стал, по меньшей мере, 626-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в военной операции.

На Украине убиты военнослужащие Иван Шкарлат и Михаил Антипенко. В честь них в школе № 13 в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района в рамках акции "Сад памяти" высажены кусты сирени, сообщила в своем телеграм-канале администрация школы.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 628 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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