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16:36, 1 января 2025

Боец с Кубани убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Золкин из Выселковского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 626 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 января представители властей и силовики признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 625 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Дмитрий Золкин убит в военной операции на Украине, сообщила в своем Telegram-канале администрация Выселковского района 28 декабря, отчитываясь о передаче его семье земельного участка.

Золкину было 27 лет, он убит 5 февраля 2024 года. Весной 2023 года проходил службу в ЧВК "Вагнер",  7 января 2024 года заключил контракт с Минобороны России, сообщил паблик "На Выселки" в соцсети "ВКонтакте"  15 июня 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 626 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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