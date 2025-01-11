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13:01, 11 января 2025

Азербайджанский активист Гаджиев заявил об избиении в полиции

Джамиль Гаджиев на месте акции протеста. Баку, 10 января 2025 года. Фото: Nihad Huseyn https://www.facebook.com/photo?fbid=562793079913847&set=a.100599089466584 (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Джамиль Гаджиев рассказал, что был избит после задержания полицейскими в Баку. Врач диагностировал у него ушибы.

Как писал "Кавказский узел", 10 января член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан, когда развернул плакат в защиту политзаключенных перед зданием суда, где шло заседание по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу.

Член координационного центра НСДС и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 29 ноября 2024 года два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности политика.

Силовики отпустили Джамиля Гаджиева поздно вечером 10 января, после того, как в течение нескольких часов он подвергался физическому давлению, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам Джамиль Гаджиев.

«Мы пришли к зданию суда, чтобы поддержать Тофига Ягублу, потому что он несправедливо арестован по ложному обвинению. Было много людей. Я дал интервью журналистам. Потом я развернул плакат с лозунгом «Свободу политзаключенным», и на меня сразу же набросились полицейские. Они вырвали плакат из моих рук, а меня самого потащили в патрульную машину. По дороге они остановили машину и потребовали у меня отдать мобильный телефон, якобы из-за того, что я снимал полицейских на видео. Я сказал, что […] без решения суда они не имеют права изымать телефон. После этого они насильно отобрали у меня телефон", - рассказал Гаджиев.

По словам активиста, его привезли в Насиминское районное управление полиции Баку. «Там сначала меня стали бить на первом этаже. Меня били ногами по рукам, ногам, туловищу. Потом зашла еще одна группа – 5–6 человек, лица в штатском. Они заковали мне наручники сзади, нагнув голову, и в таком состоянии подняли на второй этаж, где побои продолжались», - рассказал оппозиционер.

Он мне сказал, что к суду «можно приходить, собираться там, но акции нельзя проводить»

Далее его отвели к начальнику управления полиции. «Начальник меня спросил, почему мы, то есть оппозиционеры, не хотим "спокойной жизни". Он стал говорить: «Вы что, хотите превратить страну в Сирию, Украину?». Я ему ответил, что мои действия не нарушали закон. А что касается "Сирии, Украины", я сказал, что начальник просто не знает, как бедно люди живут у нас в стране… У начальника в кабинете стоит огромный монитор, наверное, размером в два метра. На нем отдельными квадратами был виден почти весь центр города. Начальник, показав мне монитор, сказал, что всё видит из кабинета, и видел, что происходило у суда. Он мне сказал, что к суду «можно приходить, собираться там, но акции нельзя проводить». Начальник напоследок заявил мне, что они контролируют всё, что происходит в городе, и любые протестные действия будут пресекаться», - рассказал Джамиль Гаджиев.

Он отметил, что ближе к ночи его отпустили, вынеся «предупреждение». На теле после побоев, по его словам, «ссадин, кровоподтеков нет». «Но у меня практически по всему телу сильно болят мышцы, кости», - сказал Гаджиев.

Подам жалобу в МВД, прокуратуру и омбудсмену

Сегодня, по словам активиста, он прошел медицинское обследование, и врач диагностировал у него «ушибы мышц». «После получения медицинской справки на руки я подам жалобу в МВД, прокуратуру и омбудсмену для расследования нарушения моего права на свободу и факта пыток», - отметил он.

В связи с выходным днем получить комментарии в МВД не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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