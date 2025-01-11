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01:39, 11 января 2025

Оппозиционный активист Джамиль Гаджиев задержан в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан, когда развернул плакат с требованием освобождения политзаключенных перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, где шел процесс над оппозиционным политиком Тофигом Ягублу.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела оппозиционного политика Тофига Ягублу. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 29 ноября два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности Ягублу в мошенничестве.

Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявил адвокат Агиль Лаидж.

Член Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гаджиев был задержан в Баку 10 января около 17.00 по местному времени (16.00 мск) у здания Бакинского суда по тяжким преступлениям.

«Джамиль Гаджиев находился среди людей, которые пришли к Бакинскому суду по тяжким преступлениям, где шел процесс над Тофигом Ягублу, чтобы выразить ему поддержку. Джамиль развернул плакат, на котором на азербайджанском и английском языках было написано «Свободу политзаключенным!» Он только сказал: "Мы добьемся освобождения Тофига Ягублу", как на него набросились полицейские. Они отобрали у него и порвали плакат. А самого Джамиля схватили и посадили в патрульную машину», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель НСДС Джамиль Гасанли.

По его словам, к 23.00 по местному времени (22.00 мск) выяснить судьбу Гаджиева и установить его местонахождение не удалось.

Задержание Гаджиева Гасанли назвал показателем отсутствия у властей какой-либо «терпимости к критике и инакомыслию». «Мало того, что они арестовали по абсолютно ложному обвинению Тофига Ягублу. Теперь режим хочет заглушить голоса тех, кто возвышает голос протеста против его незаконного ареста, требует освобождения его и всех политзаключенных», - сказал Гасанли.

Представители МВД оказались не доступны для комментариев в связи с окончанием рабочего дня. 

21 июня 2024 г. Гаджиева также задерживали перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, где должен был состояться процесс над Ягублу. Гаджиева и другого задержанного активиста Абульфаза Имамалиева отпустили вечером, присудив им денежный штраф.

Джамиль Гаджиев был главой молодежной организации Демпартии Азербайджана в 2011 и 2012 годах и неоднократно подвергался административным арестам.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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