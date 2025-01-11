Более 24 тысяч карабахских беженцев уехали из Армении

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По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, за четыре года более 24 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, власти которой такая ситуация устраивает.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении приняло решение, что беженцы из Нагорного Карабаха могут поступить на работу в государственные и силовые структуры лишь после принятия гражданства Армении. В государственной жилищной программе для беженцев, которая начала действовать в июне 2024 года, принятие гражданства было выделено как главное условие, к 8 декабря 2024 года сертификаты на жилье получили 270 семей. Получение гражданства Армении не влияет на право возвращения в Карабах, заверил 29 ноября 2024 года замглавы МВД.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла").

По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, с 2020 года по декабрь 2024 год более 24 тысяч человек, граждан Нагорного Карабаха безвозвратно покинули Армению.

"Я не знаю, почему разделяют насильственно перемещенных из Арцаха (Нагорного Карабаха) в 2020 году и насильственно перемещенных в 2023 году. Население Республики Арцах (Нагорного Карабаха), по данным последней переписи, было 145 тысяч. В результате 44-дневной войны 2020 года жители из оккупированных районов стали насильственно перемещенными. Часть из них осталась в Армении, небольшое количество вернулось в Степанакерт. Были и те, что уехали за границу. В сентябре 2023 года <...> коренное население было депортировано в Армению. Поэтому, когда речь заходит о количестве покинувших безвозвратно Армению граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), то необходимо учитывать также беженцев 2020 года. Цифра 24 тысячи – проверенная и действительная", – сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян 10 января корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил несколько проблем, из-за которых беженцы не остаются в Армении. Это проблемы с трудоустройством, низкая зарплата, отсутствие жилья, недоступная жилищная программа, нарушение прав на свободное передвижение, отсутствие уверенности, что в стране будет стабильная безопасность. Также он сообщил, что большинство эмигрируют в Россию, лишь десятая часть – в Европу или Америку.

Общественный деятель, эксперт международного права Нарэ Галаян считает, что "есть опасения, что в будущем уехавших лишат права участвовать в вопросах, определяющих будущее Нагорного Карабаха".

Учитывая политику Армении в отношении беженцев из Нагорного Карабаха, неудивительно, что уезжают семьями

"Учитывая политику Армении в отношении беженцев из Нагорного Карабаха, неудивительно, что уезжают семьями", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Вспомним очереди в паспортных отделениях, задержки пенсий и пособий, уголовные преследования глав общин, притеснение представительства в Ереване, сокращения или прекращения социальной помощи. В соцсетях натравливают местное общество против беженцев. Непонятная жилищная программа. Абсурдное обязательное условие с принятием гражданства", - сказала эксперт.

По ее мнению, подобные ограничения власти Армении создают специально.

"Все эти обстоятельства и многие другие показывают, что есть цель, чтобы проблема Нагорного Карабаха и его коренного населения канула в небытие, чтобы не озвучивались правовые проблемы Нагорного Карабаха. Если что-то и делается в этом контексте, что на уровне правозащитников, общественных организаций или частных инициатив, но не государства", - добавила Галаян.

Карина Бабаян из Аскеранского района рассказала, что, оказавшись в Армении, они с мужем сняли квартиру и начали поиски работы, а вот сын с женой и двумя детьми уехал в Россию.

Мы в каком-то замкнутом круге проблем, которые не в состоянии решить без государственной поддержки

"Они уехали к дальним родственникам, которые обосновались там в 90-е. Эти родственники после погромов армян в Баку сначала приехали в Армению, прожили здесь несколько лет, и когда поняли, что армянская власть не собирается помогать армянам, изгнанным из Азербайджана, уехали в Россию. У них там в социально-бытовом плане все отлично. Мой сын последовал их совету и сейчас не жалеет – у него там есть работа и доход, чтобы содержать семью. А мы с мужем, хоть и далеки от пенсионного возраста, не имеем стабильного дохода, как у беженцев у нас временная, а не постоянная защита. Надеемся на социальную помощь, чтобы платить за жилье, но через три месяца и этого не будет. А для того чтобы вернуться в Нагорный Карабах или чтобы защитить наши права, армянские власти бездействуют. Мы в каком-то замкнутом круге проблем, которые не в состоянии решить без государственной поддержки", – сказала женщина.

У вдовы Нуне Айрапетян двое детей и два внука. Женщина проживает в Ереване, став беженкой в 2020 году. Один из сыновей живет в России. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что второй сын тоже собирается покидать Армению, и она поедет с ним.

"Не вижу разницы, откуда тосковать по родине и дому - живя в Армении или в какой-то другой стране. Поэтому лучше жить там, где хотя бы есть работа и стабильный заработок. А когда Арцах (Нагорный Карабах) будет возвращен армянам с международными гарантиями на свободную и безопасную жизнь для его жителей, то я с семьей вернусь в свое село. Но когда я читаю новости, угрозы в адрес Армении от стран-соседей, я опасаюсь, что будет война. Из-за неправильной политики, которую ведут власти Армении, у людей тревожность. Я почти уверена, что действующая власть специально делает жизнь проблемной во всех сферах, чтобы армяне покинули Армению. Покидают Армению многие. Не только беженцы, но и местные. Хотя официальная статистика утверждает, что возвращается почти столько же, что и уезжает, но я не верю, так как знаю много безвозвратно уехавших", - поделилась вдова.

Айк Алавердян из Степанакерта рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знает много людей, которые покинули Армению, в основном едут в Россию, так как там большая армянская диаспора и родственники, понимают русский язык и знакомы с законами, да и уклад жизни не сильно отличается от Армении. "Я не женат, возможно, поэтому не думаю об отъезде, так как не сильно обременен социальными проблемами. Занимаюсь частными пассажироперевозками, как и большая часть карабахских мужчин, у кого есть автомобиль и проблемы с трудоустройством", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы надеемся, что армянская власть все же начнет укреплять армию, так как вероятность войны высокая

"Я и мое окружение не думаем о переезде из Армении, а при встречах мы говорим о том, как найти работу, доучиться и о возвращении в Арцах (Нагорный Карабах). Часто встречаюсь с друзьями, с которыми служил в армии, вместе прошли 44-дневную войну. Мы надеемся, что армянская власть все же начнет укреплять армию, так как вероятность войны высокая. До карабахской войны 2020 года Азербайджан и Турция вели такую же агрессивную политику, как и сейчас. И Россия точно так же вела себя, намекая, что не будет на стороне Армении", - заметил молодой человек.

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