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19:26, 10 января 2025

Абхазия отказалась открыть участок в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участки для голосования на выборах президента Абхазии откроются в Москве и Черкесске, но на предложение открыть участок в Нальчике посол Абхазии в России ответил отказом. Центризбирком разрешил четверым кандидатам начать агиткампанию.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента республики, приняты подписные листы от пяти инициативных групп. Подписные листы в ЦИК представили группы избирателей, выдвигающих кандидатами вице-президента Бадру Гунбу, бывшего торгового представителя Абхазии в России Олега Барцица, лидера оппозиционного "Абхазского народного движения", бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, бывшего председателя контрольной палаты Роберта Аршбу и члена совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумала. Инициативные группы по выдвижению Кана Кварчии и Беслана Квицинии свои документы из Центризбиркома отозвали. Также отказался баллотироваться на пост президента Шамиль Адзинба, которого выдвинула Народная партия Абхазии.

11 ноября 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Посол Абхазии в России Алхас Квициния в ответ на обращение председателя Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов» Тимура Шорданова ответил, что посольство не имеет возможности открывать участки. "У посольства Республики Абхазия в настоящий момент нет возможности открывать избирательные участки в городах России, где компактно проживают и обучаются наши граждане", - процитировал его ответ Telegram-канал "Республика".

Таким образом, на территории Российской Федерации будут открыты только два избирательных участка — в Москве и Черкесске, указано в сообщении.

Регистрацию в Центризбиркоме прошли четыре кандидата - Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба. Документы Адгура Хурхумала находятся на рассмотрении, проинформировала сегодня "Нужная газета".

"Четыре кандидата в президенты, зарегистрированные Центризбиркомом, имеют право с сегодняшнего дня заниматься официально предвыборной агитацией", – привело сегодня "Апсныпресс" слова председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршана. 

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Автор: "Кавказский узел"

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