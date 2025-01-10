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12:55, 10 января 2025

Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Резников из Урюпинска убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1067 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1066 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 37-летний рядовой-контрактник из Урюпинска Роман Резников, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города.

"Роман родился и проживал в городе Урюпинске. Окончил среднюю школу №7. Прошёл срочную службу в армии. В 2024 году заключил контракт и отправился [в зону боевых действий]. Погиб 30 ноября", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1067 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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