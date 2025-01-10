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04:08, 10 января 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Дементьев из Камышина убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали гибель там как минимум 1066 военных из Волгоградской области. 

Как информировал "Кавказский узел", к 7 января власти Волгоградской области назвали имена по меньшей мере 1065 военнослужащих, убитых на Украине. 

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

О том, что на Украине убит Игорь Дементьев из Камышина, 9 января сообщила местная администрация города. В сообщении официального телеграм-канала не уточняются возраст и другие личные данные убитого. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1066 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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