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18:53, 9 января 2025

Южная Осетия освободила трех граждан Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждане Грузии Ника Мамастарашвили, Иван Лутидзе и Зураб Лобжанидзе освобождены после истечения срока наказания за нарушение границы с Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", Грузия, Южная Осетия и Абхазия должны подписать соглашение о неприменении силы и о делимитации и демаркации границ, заявила 8 августа 2024 года официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Задержанные 15 февраля и 17 августа 2024 года за незаконное пересечение государственной границы РЮО граждане Грузии Ника Мамастарашвили, 1991 г.р., житель села Авлеви Карельского муниципалитета, Иван Лутидзе, 1992 г.р., житель села Церониси Карельского муниципалитета и Зураб Лобжанидзе, 1993 г.р., житель Тбилиси были  признаны виновными в незаконном пересечении границы Южной Осетии

"9 января в связи с истечением срока наказания нарушители освобождены и установленным порядком переданы грузинской стороне", - сообщило сегодня ИА "Рес".

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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