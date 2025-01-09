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04:15, 9 января 2025

Flydubai продлила запрет на полеты в Сочи и Минводы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейсы авиакомпании Flydubai в Сочи и Минводы не возобновятся как минимум до 22 января, пассажирам обещан обмен билетов или возврат денег. 

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 2 января Flydubai сообщила, что возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды, приостановленные после крушения самолета Azerbaijan Airlines около Актау, однако позднее запрет был продлен до 9 января, а на рейсы в Сочи - до 8 января.

После крушения самолета Azerbaijan Airlines несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию. Среди них, в том числе сама Azerbaijan Airlines (по состоянию на 8 января AZAL отменила полеты из Баку в 11 российских городов), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву) и арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

Авиакомпания Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов продлила приостановку рейсов из Дубая в Сочи и Минводы. Решение не возобновлять рейсы по этим маршрутам 8 и 9 января перевозчик объяснил “техническими причинами”. Пассажирам, которые приобрели билеты на эти рейсы, предложат перебронировать полет на другие даты или вернуть деньги за билеты. 

"Полеты авиакомпании Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года включительно", - цитирует сообщение представителя компании “Интерфакс”. 

Лоукостер из ОАЭ не выполняет рейсы в Минводы с 27 декабря, а в Сочи - с 28 декабря. 

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Автор: "Кавказский узел"

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