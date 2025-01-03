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09:41, 3 января 2025

Flydubai возобновила полеты в Минводы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авиакомпания Flydubai возобновила выполнение рейсов из Дубая в Минеральные Воды, приостановленные 27 декабря после крушения самолета Azerbaijan Airlines около Актау.

Как информировал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 31 декабря трое граждан России, пострадавших при крушении рейса Баку – Грозный, были выписаны из больниц.

После крушения самолета Azerbaijan Airlines несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию. Среди них, в том числе, сама Azerbaijan Airlines (отменила полеты из Баку в 10 российских городов), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву) и арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы), отметил 28 декабря "Интерфакс".

По данным Международного аэропорта Минвод, авиакомпания Flydubai приняла решение вновь запустить рейсы из Дубая в Минеральные Воды.

"С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы аэропорта.

На сайте Flydubai наиболее ранний билет по направлению "Дубай – Минеральные Воды" можно приобрести на 10 января, минимальная стоимость составляет 2785 дирхамов (около 758 долларов). Более ранние даты пока недоступны.

На онлайн-табло на сайте аэропорта Минеральных Вод есть рейсы в Дубай на 3 января авиакомпании "Азимут". Первый рейс вылетел в 08.10 мск, второй рейс "Азимута" сегодня из Минеральных Вод в Дубай, согласно расписанию, должен вылететь в 17.10 мск.

"Кавказский узел" так писал, что в начале марта 2024 года пассажиры рейса в Дубай авиакомпании FlyDubai два дня провели в аэропорту Минеральных Вод после того, как самолет не смог вылететь по расписанию из-за поломки. Пассажиры пожаловались, что их не обеспечили должным питанием, и что им не выдавали справки для получения компенсаций.

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Автор: "Кавказский узел"

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