Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минводы

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Рейсы авиакомпании Flydubai по маршруту Дубай - Сочи приостановлены до 8 января, в Минводы самолеты лоукостера не будут летать до 9 января.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 31 декабря трое граждан России, пострадавших при крушении рейса Баку – Грозный, были выписаны из больниц. 2 января Flydubai сообщила, что возобновляет выполнение рейсов из Дубая в Минеральные Воды, приостановленные 27 декабря после крушения самолета Azerbaijan Airlines около Актау.

После крушения самолета Azerbaijan Airlines несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию. Среди них, в том числе сама Azerbaijan Airlines (отменила полеты из Баку в 10 российских городов), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву) и арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы), отметил 28 декабря "Интерфакс".

Эмиратская авиакомпания Flydubai отменила регулярные рейсы по маршрутам Дубай - Сочи и Дубай - Минеральные Воды до 8 и 9 января соответственно. сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя лоукостера.

"Рейсы Flydubai между аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральных Вод (MRV) временно приостановлены до 9 января 2025 года. Полеты в аэропорт Сочи (AER) приостановлены до 8 января 2025 года включительно по операционным причинам", - указано в сообщении

Flydubai рекомендовала пассажирам связаться с контактным центром авиакомпании или турагентом, чтобы получить информацию о возможностях повторного бронирования или возврата средств за билеты.

На сайте Flydubai наиболее ранний билет по направлению Дубай – Минеральные Воды можно приобрести на 10 января, минимальная стоимость составляет 2785 дирхамов (около 758 долларов). Более ранние даты пока недоступны.

На онлайн-табло на сайте аэропорта Минеральных Вод есть рейсы в Дубай на 3 января авиакомпании "Азимут". Первый рейс вылетел в 08.10 мск, второй рейс "Азимута" сегодня из Минеральных Вод в Дубай, согласно расписанию, должен вылететь в 17.10 мск.

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта 2024 года пассажиры рейса в Дубай авиакомпании FlyDubai два дня провели в аэропорту Минеральных Вод после того, как самолет не смог вылететь по расписанию из-за поломки. Пассажиры пожаловались, что их не обеспечили должным питанием, и что им не выдавали справки для получения компенсаций.

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