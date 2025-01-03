RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:09, 3 января 2025

Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минводы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рейсы авиакомпании Flydubai по маршруту Дубай - Сочи приостановлены до 8 января, в Минводы самолеты лоукостера не будут летать до 9 января.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 31 декабря трое граждан России, пострадавших при крушении рейса Баку – Грозный, были выписаны из больниц. 2 января Flydubai сообщила, что возобновляет выполнение рейсов из Дубая в Минеральные Воды, приостановленные 27 декабря после крушения самолета Azerbaijan Airlines около Актау.

После крушения самолета Azerbaijan Airlines несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию. Среди них, в том числе сама Azerbaijan Airlines (отменила полеты из Баку в 10 российских городов), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву) и арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы), отметил 28 декабря "Интерфакс".

Эмиратская авиакомпания Flydubai отменила регулярные рейсы по маршрутам Дубай - Сочи и Дубай - Минеральные Воды до 8 и 9 января соответственно. сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя лоукостера.

"Рейсы Flydubai между аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральных Вод (MRV) временно приостановлены до 9 января 2025 года. Полеты в аэропорт Сочи (AER) приостановлены до 8 января 2025 года включительно по операционным причинам", - указано в сообщении

Flydubai рекомендовала пассажирам связаться с контактным центром авиакомпании или турагентом, чтобы получить информацию о возможностях повторного бронирования или возврата средств за билеты.

На сайте Flydubai наиболее ранний билет по направлению Дубай – Минеральные Воды можно приобрести на 10 января, минимальная стоимость составляет 2785 дирхамов (около 758 долларов). Более ранние даты пока недоступны.

На онлайн-табло на сайте аэропорта Минеральных Вод есть рейсы в Дубай на 3 января авиакомпании "Азимут". Первый рейс вылетел в 08.10 мск, второй рейс "Азимута" сегодня из Минеральных Вод в Дубай, согласно расписанию, должен вылететь в 17.10 мск.

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта 2024 года пассажиры рейса в Дубай авиакомпании FlyDubai два дня провели в аэропорту Минеральных Вод после того, как самолет не смог вылететь по расписанию из-за поломки. Пассажиры пожаловались, что их не обеспечили должным питанием, и что им не выдавали справки для получения компенсаций.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
19:49, 31 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5550 бойцов с юга России
Пенсионерка с фейерверком в руках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
18:05, 25 декабря 2024
Пенсионерка из Невинномысска заподозрена в хулиганстве с поджогом фейерверков
Женщины в исламской одежде, фото: shutterstock.com
00:12, 25 декабря 2024
Аналитики поспорили о целях фетвы о многоженстве
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03 января 2025, 11:33
Власти отчитываются о спасении птиц на фоне просьб волонтёров о срочной помощи

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
02 января 2025, 20:33
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Санаторий "Нальчик". Скриншот фото с сайта санатория https://sannal-mvd.ru/photo.html
02 января 2025, 17:45
Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

Суд в Кизилюрте. Фото: https://kizilyurt.fooby.ru/company/sledstvenniy-komitet-kizilyurt-3593539
31 декабря 2024, 17:23
Приговор силовикам из Кизилюрта продолжил тренд мягких наказаний за пытки

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше