Мать правозащитника Сафарова смогла выехать из Азербайджана

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МВД Азербайджана сняло с матери арестованного правозащитника Руфата Сафарова Тахиры Тахиргызы запрет на выезд из страны.

"Кавказский узел" писал, что полиция запретила покидать Азербайджан матери арестованного правозащитника Руфата Сафарова, не дав ей сопроводить тяжелобольного мужа на лечение в Турцию. Женщина отказалась давать показания по делу сына и потребовала разъяснений о причинах запрета.

3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а затем арестован, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. После ареста Сафаров подверг критике власти за преследование журналистов Meydan TV. Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела.

Об отмене запрета Тахира Тахиргызы сообщила корреспонденту «Кавказского узла» после того, как смогла вылететь в Турцию.

«Буквально за считанные часы до нашего авиарейса мне сообщили, что запрет на зарубежные поездки снят. Мы смогли с моим мужем Эльдаром Сабироглу отбыть в Турцию. Мы только прибыли в Стамбул, готовимся ехать в клинику, где Эльдар каждые полгода проходит обследование и лечение в связи с болезнью Паркинсона», - сообщила она сегодня днем.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

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