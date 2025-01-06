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21:29, 6 января 2025

Мать правозащитника Сафарова отказалась давать показания следствию

Руфат Сафаров с матерью Тахирой Тахиргызы. Фото со страницы Тахиры Тахиргызы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать арестованного в Азербайджане правозащитника Руфата Сафарова Тахира Тахиргызы отказалась давать показания следствию по делу сына, считая обвинения сфабрикованными. Женщина потребовала разъяснений о причинах введения ей запрета на выезд из страны.

"Кавказский узел" писал, что полиция запретила покидать Азербайджан матери арестованного правозащитника Руфата Сафарова, не дав ей сопроводить тяжело больного мужа на лечение в Турцию. 

3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а затем арестован, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. После ареста Сафаров подверг критике власти за преследование журналистов Meydan TV. Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 

Сегодня Тахира Тахиргызы была вызвана к следователю, чтобы дать показания по делу сына в качестве свидетеля.

Я сказала следователю, что моего сына арестовали по клеветническому обвинению

"Я подчинилась требованию следственного органа и пошла в главное управление полиции Баку. Однако в соответствии с законодательством я отказалась от дачи показаний. Я сказала следователю, что моего сына арестовали по клеветническому обвинению. Как же я могу давать показания по уголовному делу, в котором нет ни одного доказательства?" - рассказала Тахиргызы корреспонденту "Кавказского узла".

Она также поинтересовалась у следователя, на каком основании ей ввели запрет на выезд из страны. "Я  спросила, на каком основании мне ввели запрет на выезд из страны, но ответа не получила", - сказала женщина.

Тахиргызы подчеркнула, что ее муж страдает тяжелой формой болезни Паркинсона и каждые полгода проходит обследование в Турции. "Последние события с арестом сына усугубили состояние моего мужа Эльдара Сабироглу. На 7 января мы купили авиабилеты, чтобы я отвезла мужа на обследование в Стамбул. Однако вчера мне сообщили о введении запрета на выезд из страны со стороны МВД Азербайджана", - отметила мать активиста.

Тахира Тахиргызы выразила надежду, что следствие и "заказчики ареста" ее сына "все же проявят гуманизм" и позволят его отцу выехать за рубеж на лечение. "Мы каждую минуту ждем звонка от следствия. Не теряем надежды. Завтра (7 января) последний день нашей надежды", - сказала Тахиргызы.

По ее словам, Сабироглу не в состоянии самостоятельно выехать на лечение. "Руфат под арестом. Моего мужа, кроме меня, не с кем отправлять на обследование и лечение. Надеемся, что здравый смысл возобладает. Для нас, в первую очередь, важно здоровье Эльдара. Но и есть материальная сторона вопроса. Мы с Эльдаром пенсионеры, купили билеты на самолет на свои пенсии. Срыв поездки или ее перенос станет для нас и материальным ущербом", - отметила Тахиргызы.

Сегодня Руфат Сафаров позвонил домой из СИЗО. "Руфат очень встревожен здоровьем отца. На него плохо повлияло введение препятствий для вывоза отца на лечение. Он указал на антигуманность этого решения", - подчеркнула Тахиргызы.

Адвокат Сафарова Бахруз Байрамов в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" назвал законным отказ Тахиргызы давать показания следствию. "Это ее конституционное право. Согласно статье 66 Конституции Азербайджана, никто не может быть принужден к даче показаний против себя и против своих родственников. Тем более, что Тахиргызы уже однажды вызывали на следствие. А вот введение ей запрета на выезд из стране незаконно. Ибо свидетелю не могут вводить ограничения на внутренние и зарубежные поездки. Его только могут попросить не выезжать на очень короткое время в связи с каким-то следственным действием", - сказал адвокат.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев по делу Руфата Сафарова.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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