Христиане рассказали о традициях празднования Рождества в Азербайджане

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После рождественских богослужений в церквях Азербайджана христиане отправились домой, отметить праздник за семейной трапезой. Верующие рассказали, что постарались накрыть праздничный стол, несмотря на подорожание продуктов.

В ночь с 6 на 7 января в церквях по всему Азербайджану проведены рождественные литургии. Праздничные богослужения прошли в бакинских православных церквях - соборе Рождества Пресвятой Богородицы и Михайло-Архангельском храме, а также в Александро-Невском храме в Гяндже, Свято-Никольском храме в Хачмазе и в молитвенном доме преподобного Серафима Саровского в Сумгаите, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По данным Бакинской епархии православной церкви, в Азербайджане проживают около 160 тысяч людей, исповедующих православие. А по сведениям Госкомитета по делам религиозным общин, 95% из десятимиллионного населения Азербайджана придерживаются ислама. Остальные 5% относят себя к иудаизму, религии бахаи, христианству, а также считают себя атеистами. Из христиан большинство православные, но есть также азербайджанцы католической веры, баптисты, адвентисты, пятидесятники, Свидетели Иеговы*.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством. Он высоко оценил стремление христиан Азербайджана сохранить свои традиции. Он подчеркнул богатую традицию сосуществования в Азербайджане, заявив, что христиане веками жили в мире с другими религиозными общинами. "Наша страна признана образцом мультикультурализма, где люди всех вероисповеданий пользуются равными правами и свободами", - заявил Алиев.

Сейчас запрета на религию нет, но рождественский праздник стал больше календарным, а не семейным

Украинка Юлия Намазова родилась и живет в Баку, замужем за азербайджанцем. Она сказала "Кавказскому узлу", что в детстве когда жила в семье родителей, они обязательно накрывали праздничный стол, бабушка обычно пекла пироги. "Это было во времена СССР, тогда как-то происходило душевно, хотя в Советском Союзе быть верующим не приветствовалось. Сейчас запрета на религию нет, но рождественский праздник стал больше календарным, а не семейным, и наших старших членов семьи, верующих, уже нет. Мы поздравляем друг друга, а встречаемся в выходные дни так как 6 и 7 января в Азербайджане рабочие дни", - поделилась она.

Пенсионерка Лариса Михайлова живет в Баку, она посетила сегодня богослужение в бакинской церкви Жен-мироносиц. "Мои дети переехали в Россию, внуки тоже там. Я живу одна, муж скончался от болезни три года назад. Мы три подруги-пенсионерки, собираемся вместе и зажигаем свечи, накрываем стол, немного выпьем красного вина для настроения. На большее нет средств и желания, главное, я считаю это то, что в душе, а не на столе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского Узла".

Нина Рамазанова тоже из Баку, пенсионерка. "Конечно, лучше отмечать Рождество в церкви, там собирается много людей и мы встречаемся, узнаем новости, имена умерших за прошедший год. В церкви особая атмосфера, иконы, духовное пение настраивает на веру в вечное. А дома только телевизор, который чем больше смотришь, тем больше портится настроение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Баку Геннадий Кривошеин отметил приверженность русских в Азербайджане национальным традициям христиан, добавив, что при этом они уважают религиозные верования азербайджанцев и других национальных групп в стране. Он напомнил про активное участие русских в карабахских войнах и особо отметил присуждение двум летчикам - азербайджанским русским звания национального героя (посмертно), за героизм по спасению пассажиров самолета, разбившегося в Актау в конце прошлого года.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

По его словам, праздничные обычаи русских в Азербайджане не отличаются от обычаев в России. Сам Кривошеин относит себя к молоканам, верования которых запрещают потребление спиртных напитков и свинины. "Мы без <алкоголя> празднуем Рождество не хуже других", - коротко сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке Вандам Габалинского района проживают удины - древний народ христианского вероисповедания. Председатель удинской общины Роберт Мобили сообщил "КУ" о проведенном богослужении в церкви Святой Девы Марии. "К празднику удины готовят национальные блюда. Обычно женщины готовят фаршированную индейку с пловом. Отличием удинского плова от азербайджанского считается сочетание с фасолью. У всех есть возможность хотя бы один раз в году купить и приготовить индейку, я считаю, что при желании любой удин может позволить себе отметить рождество так, как завещали наши предки", - сказал Мобили. Он также отметил удинскую особенность - всей общиной в праздник сажают деревья.

Марина Мамедова живет в Гяндже с семьей сына. Она утром посетила храм Александра Невского, и вечером намерена провести праздник вместе с подругами, дома. "В Гяндже продукты стоят немного дешевле, чем в Баку, но конечно, как все в Азербайджане, мы ощущаем рост цен. В прошлом году на 50 манатов можно было купить немного больше, чем я потратила на рождественский стол, приготовленный на сегодня. Но Бог не говорит, сколько надо тратить денег, не еде радуемся, а мирной жизни. Гянджу не бомбят, можно ходить по улицам не боясь ракеты, как было в 2020 году. Для нас это главное, а накрыть стол к Рождеству можно, каждый готовится к празднику по его вкусу и карману", - добавила Марина Мамедова.

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