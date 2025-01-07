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20:12, 7 января 2025

Христиане рассказали о традициях празднования Рождества в Азербайджане

Верующие в православном храме Азербайджана. Фото Азиза Каримова от 07.01.25 для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После рождественских богослужений в церквях Азербайджана христиане отправились домой, отметить праздник за семейной трапезой. Верующие рассказали, что постарались накрыть праздничный стол, несмотря на подорожание продуктов.

Рождественская служба. Фото Азиза Каримова от 07.01.25 для "Кавказского узла".В ночь с 6 на 7 января в церквях по всему Азербайджану проведены рождественные литургии. Праздничные богослужения прошли в бакинских православных церквях - соборе Рождества Пресвятой Богородицы и Михайло-Архангельском храме, а также в Александро-Невском храме в Гяндже, Свято-Никольском храме в Хачмазе и в молитвенном доме преподобного Серафима Саровского в Сумгаите, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По данным Бакинской епархии православной церкви, в Азербайджане проживают около 160 тысяч людей, исповедующих православие. А по сведениям Госкомитета по делам религиозным общин, 95% из десятимиллионного населения Азербайджана придерживаются ислама. Остальные 5% относят себя к иудаизму, религии бахаи, христианству, а также считают себя атеистами. Из христиан большинство православные, но есть также азербайджанцы католической веры, баптисты, адвентисты, пятидесятники, Свидетели Иеговы*.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством. Он высоко оценил стремление христиан Азербайджана сохранить свои традиции. Он подчеркнул богатую традицию сосуществования в Азербайджане, заявив, что христиане веками жили в мире с другими религиозными общинами. "Наша страна признана образцом мультикультурализма, где люди всех вероисповеданий пользуются равными правами и свободами", - заявил Алиев.

Сейчас запрета на религию нет, но рождественский праздник стал больше календарным, а не семейным

Верующие зажигают свечи. Фото Азиза Каримова от 07.01.25 для "Кавказского узла".Украинка Юлия Намазова родилась и живет в Баку, замужем за азербайджанцем. Она сказала "Кавказскому узлу", что в детстве когда жила в семье родителей, они обязательно накрывали праздничный стол, бабушка обычно пекла пироги. "Это было во времена СССР, тогда как-то происходило душевно, хотя в Советском Союзе быть верующим не приветствовалось. Сейчас запрета на религию нет, но рождественский праздник стал больше календарным, а не семейным, и наших старших членов семьи, верующих, уже нет. Мы поздравляем друг друга, а встречаемся в выходные дни так как 6 и 7 января в Азербайджане рабочие дни", - поделилась она.

Пенсионерка Лариса Михайлова живет в Баку, она посетила сегодня богослужение в бакинской церкви Жен-мироносиц. "Мои дети переехали в Россию, внуки тоже там. Я живу одна, муж скончался от болезни три года назад. Мы три подруги-пенсионерки, собираемся вместе и зажигаем свечи, накрываем стол, немного выпьем красного вина для настроения. На большее нет средств и желания, главное, я считаю это то, что в душе, а не на столе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского Узла".

В церкви во время рождественской службы. Фото Азиза Каримова от 07.01.25 для "Кавказского узла".Нина Рамазанова тоже из Баку, пенсионерка. "Конечно, лучше отмечать Рождество в церкви, там собирается много людей и мы встречаемся, узнаем новости, имена умерших за прошедший год. В церкви особая атмосфера, иконы, духовное пение настраивает на веру в вечное. А дома только телевизор, который чем больше смотришь, тем больше портится настроение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Баку Геннадий Кривошеин отметил приверженность русских в Азербайджане национальным традициям христиан, добавив, что при этом они уважают религиозные верования азербайджанцев и других национальных групп в стране. Он напомнил про активное участие русских в карабахских войнах и особо отметил присуждение двум летчикам - азербайджанским русским звания национального героя (посмертно), за героизм по спасению пассажиров самолета, разбившегося в Актау в конце прошлого года.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Православные в храме. Фото Азиза Каримова от 07.01.25 для "Кавказского узла".По его словам, праздничные обычаи русских в Азербайджане не отличаются от обычаев в России. Сам Кривошеин относит себя к молоканам, верования которых запрещают потребление спиртных напитков и свинины. "Мы без <алкоголя> празднуем Рождество не хуже других", - коротко сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке Вандам Габалинского района проживают удины - древний народ христианского вероисповедания. Председатель удинской общины Роберт Мобили сообщил "КУ" о проведенном богослужении в церкви Святой Девы Марии. "К празднику удины готовят национальные блюда. Обычно женщины готовят фаршированную индейку с пловом. Отличием удинского плова от азербайджанского считается сочетание с фасолью. У всех есть возможность хотя бы один раз в году купить и приготовить индейку, я считаю, что при желании любой удин может позволить себе отметить рождество так, как завещали наши предки", - сказал Мобили. Он также отметил удинскую особенность - всей общиной в праздник сажают деревья.

Верующие на рождественской службе. Фото Азиза Каримова от 07.01.25 для "Кавказского узла".Марина Мамедова живет в Гяндже с семьей сына. Она утром посетила храм Александра Невского, и вечером намерена провести праздник вместе с подругами, дома. "В Гяндже продукты стоят немного дешевле, чем в Баку, но конечно, как все в Азербайджане, мы ощущаем рост цен. В прошлом году на 50 манатов можно было купить немного больше, чем я потратила на рождественский стол, приготовленный на сегодня. Но Бог не говорит, сколько надо тратить денег, не еде радуемся, а мирной жизни. Гянджу не бомбят, можно ходить по улицам не боясь ракеты, как было в 2020 году. Для нас это главное, а накрыть стол к Рождеству можно, каждый готовится к празднику по его вкусу и карману", - добавила Марина Мамедова.

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*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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