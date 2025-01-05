Сотрудница ЦИК Грузии заявила об увольнении из-за политических взглядов

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Нино Кациашвили получила уведомление об увольнении из ЦИК Грузии. По ее словам, договор с ней отказались продлить по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", 2 января советник председателя ЦИК Грузии Вако Маисурадзе заявил об увольнении по политическим причинам после публикации критического поста в защиту евроинтеграции. В тот же день об увольнении в связи с политической позицией заявили также юрист Нацагентства публичного реестра, руководитель Центра по делам несовершеннолетних и главы отделом Центра по предупреждению преступности.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Сотрудница ЦИК Грузии Нино Кациашвили сообщила 4 января об увольнении по политическим причинам, пишет "Грузия-онлайн".

Кациашвили сообщила, что работала в ЦИК 18 лет на основании договора, срок действия которого истек 31 декабря 2024 года, его отказались продлить. По ее словам, ей сказали: "Вы больше не нужны".

"Я считала себя ценным сотрудником для своего дела. Но наступил день, когда оказалось, что иное мнение неприемлемо. Сейчас ни годы, ни компетенции никому не важны. Мое поколение не может поддерживать Россию, так я росла!" - приводит ее слова издание.

В декабре прошлого года ЦИК Грузии опубликовала заявление, в котором сообщила о грядущей реорганизации. В новом штатном списке число позиций было сокращено с 118 до 103.

Напомним, чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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