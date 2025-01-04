Семья Афгана Садыгова покинула Грузию

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Супруга и две дочери арестованного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Садыгова покинули Грузию из соображений безопасности. Афган Садыгов, проводивший длительную голодовку в изоляторе, согласился принимать йогурт с витаминами, но от другой пищи отказывается уже 106-й день.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. Защита Садыгова обжаловала решение суда, а международные правозащитные организации призвали власти Грузии не допустить экстрадиции журналиста.

С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию.

Рассмотрение жалобы Афгана Садыгова на решение об экстрадиции из Грузии в Азербайджана назначено в Тбилисском апелляционном суде на 15 января, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Севиндж Садыгова.

Садыгов, со слов супруги, по настоянию врачей согласился начать принимать йогурт, смешанный с витаминами, и пьет воду, но от другой пищи уже 106-й день отказывается, считая, что продолжает свою голодовку.

Афган по-прежнему в тяжелом состоянии, не может самостоятельно передвигаться

"Афган сейчас находится под пристальным наблюдением врачей в госпитале СИЗО. Он очень ослаб, похудел на 35 килограммов. Перед голодовкой мой муж весил 93 килограмма. У Афгана уже стабильно кровяное давление очень низкое, уровень сахара в крови также сильно упал. По настоянию врачей он стал принимать раз в день йогурт, смешанный с витаминами, и еще пьет воду. Это его хоть как-то поддерживает. Но Афган по-прежнему в тяжелом состоянии, не может самостоятельно передвигаться", - рассказала Садыгова.

По словам женщины, она с двумя несовершеннолетними дочерьми покинула Грузию, но не вернулась в Азербайджан, а сейчас находится в третьей стране.

"В Тбилиси мы постоянно были в опасности, за нами была слежка. Нам угрожали из-за того, что я не молчала, продолжала критиковать азербайджанский режим за арест Афгана, преследование других журналистов, нарушения прав человека. Еще когда арестовали Афгана, я обращалась в посольства ряда западных стран для обеспечения нашей безопасности. Наконец, нам помогли с выездом. Но прежде мы посоветовались с Афганом. Он сказал, что если мы будем в безопасности, ему будет легче, поскольку он хотя бы будет спокоен за нас, за детей. Мы уехали с одобрения Афгана. Сейчас мы уже на территории третьей страны, - сказала Садыгова, не пожелав называть страну, где она находится с детьми.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов.

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