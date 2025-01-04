Олимпийские переселенки Пальчик получили новое решение суда

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В Сочи олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик получили новое решение Хостинского районного суда «об исправлении описки» и отправили в МФЦ заявление на регистрацию права собственности на 1,5 сотки земли под коттеджем, разбирательства по поводу которого длятся уже 13-й год.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем. Однако 19 февраля Хостинский суд Сочи вернул Пальчик иск. 10 марта Пальчик подали иск в суд к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края. Они потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим. 13 августа суд признал право собственности Пальчик на земельный участок. По словам Ольги Пальчик, она намерена обратиться в Следственный комитет по факту получения наследства посторонним человеком путем обмана. В МФЦ, куда олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик обратились, получив решение суда о признании права собственности на земельный участок под коттеджем в Сочи, им отказались сразу оформить его, сославшись на необходимость получения дополнительных документов. В Следкоме отказались рассматривать заявление Пальчик, которые обвинили соседа в мошенничестве. Женщины заявили, что дом, который они получили перед Олимпиадой, стал для них фактически обузой.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

Ольга и Нина Пальчик потребовали от суда вынести "дополнительное решение", чтобы добиться регистрации земли в Росреестре. В ноябре 2024 года женщины получили сообщение, что их дело вновь будет рассматриваться в суде для вынесения дополнительного решения.

3 января по почте олимпийские переселенки получили новое решение Хостинского районного суда «об исправлении описки» и сразу отправили почтой данное решение в МФЦ с просьбой зарегистрировать право собственности на 1,5 сотки земли под коттеджем.

Женщины отметили, что им с помощью адвоката удалось выяснить, что же требовали от них чиновники МФЦ.

«Выяснилось, что в решении суда в нашу пользу не было прописано, что владельцем земли ранее являлся Краснодарский край, а не департамент имущественных отношений края, - рассказал 3 января "Кавказскому узлу" адвокат Роман Клыков. - Суд прописывал, что признать отсутствующим право собственности должны за департаментом имущественных отношений края, но МФЦ выяснил, что таких прав за департаментом имущественных отношений никогда зарегистрировано не было, а было зарегистрировано за Краснодарским краем, поэтому МФЦ потребовал либо разъяснить, либо вынести допрешение. Мы обратились в тот же суд за допрешением, но суд счел, что мы должны обратиться с заявлением «об исправлении описки», что и было в конечном итоге сделано. Судья вынес определение от 25 декабря «об исправлении описки», которое мои доверительницы получили сегодня и мы сразу же направили данное решение в МФЦ. Надеюсь, что до конца месяца право собственности на землю за Пальчик будет зарегистрировано».

Копия определения суда имеется в распоряжении "Кавказского узла".

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