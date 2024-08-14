Суд признал право олимпийских переселенок Пальчик на земельный участок

14 августа 2024, 01:05

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Пенсионерки и инвалиды Нина и Ольга Пальчик добились решения суда о признании права собственности на земельный участок под коттеджем в Сочи, куда членов их семьи переселили в 2012 году.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем. Однако 19 февраля Хостинский суд Сочи вернул Пальчик иск. 10 марта Пальчик подали иск в суд к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края. Они потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

Олимпийские переселенки, инвалиды и пенсионерки 51-летняя дочь Ольга Пальчик и ее 85-летняя мать Нина Пальчик получили сегодня по почте из суда Хостинского района мотивированное решение суда за подписью судьи Ирины Клименко от 30 июля.

Суд постановил "признать отсутствующим право собственности Краснодарского края на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0301011:1696 площадью 296 квадратных метров". "Настоящее решение суда является основанием для исключения из Единого государственного реестра недвижимости сведений о праве собственности Краснодарского края" на этот участок и "основанием для регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности Пальчик на ½ долю в праве общей долевой собственности на земельный участок", - указано в решении суда.

Представитель канцелярии по гражданским делам сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "жалоб на решение суда по иску Пальчик от участников процесса пока не поступало, но стороны имеют право подать жалобы до 1 сентября".

Адвокат Роман Клыков отметил, что "если решение суда вступит в силу, то женщины должны обратиться в регистрационную палату и получить документ о праве собственности на свою долю земли под коттеджем".

Нина и Ольга Пальчик считают что их борьба за жилье продолжится, даже если решение суда вступит в силу, потому что половиной коттеджа за время их борьбы завладели черные риэлторы, которые обманом получили в наследство от умершего родственника половину коттеджа и соответственно участка, за который они вели борьбу более 10 лет. Родственник умер, а сосед остался на подселении.

"Он за участком не ухаживает и ни за что не платит. В доме всего три комнаты, один туалет, кухня, ванна, и как нам, двум женщинам, делить все это с незнакомым мужчиной, не известно. Сосед, после того как получил наследство, исчез, никаких расходов за ремонт и уборку, сохранность коттеджа не нес", - рассказали женщины. По словам Ольги Пальчик, она намерена обратиться в Следственный комитет по факту получения наследства посторонним человеком путем обмана.

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